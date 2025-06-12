Yapay Meralar İle Yem Verimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Meralar İle Yem Verimi Artıyor

Yapay Meralar İle Yem Verimi Artıyor
12.06.2025 11:51
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Yapay meralar, doğal meralara göre 4-5 kat daha fazla yem verimi sağlayacak ve çevreyi koruyacak.

TÜBİTAK destekli projeyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde kurulan yapay meralarda, doğal meralara kıyasla 4-5 kat daha fazla yem verimi elde edilecek. Proje kapsamında hektar başına 1 ton canlı ağırlık ve 500 kilogram karkas et üretimi sağlanırken, kimyasal kullanımının azalmasıyla çevre ve hayvan sağlığına da katkı sunuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde yürütülen TÜBİTAK destekli yapay mera projesi alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Rektör Aydın, proje alanında yürütülen çalışmalar hakkında araştırıcılardan bilgi aldı ve hayvancılıkta yem üretimi açısından projenin stratejik önemine dikkat çekti. Yapılan sunumda, yapay meralar sayesinde hem verimli hem de sürdürülebilir bir hayvan besleme modeline geçişin hedeflendiği aktarıldı.

4-5 kat daha fazla yem verimi sağlanacak

OMÜ ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen TÜBİTAK-122O241 numaralı "Yapay Meralarda Botanik ve Fitokimyasal Çeşitliliğin Ot Verimi, Toprak Özellikleri ve Kuzularda Canlı Ağırlık Artışı ile Antihelmintik Etkilerinin Belirlenmesi" başlıklı proje kapsamında, doğal meralara göre 4-5 kat daha fazla yem verimi sağlayan yapay meralar kuruldu.

Üreticilere ekonomik katkı sağlamaya yönelik önemli bir alternatif

Yem maliyetlerinin hayvancılıktaki toplam maliyetin yüzde 70-75'ini oluşturduğunu belirten proje yetkilileri, yeterince kaliteli, bol ve ucuz yem üretilememesinin, süt ve et fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Bu kapsamda oluşturulan yapay meraların, bölge koşullarına uygun bitki karışımlarıyla hem yem ihtiyacını karşılamaya hem de üreticilere ekonomik katkı sağlamaya yönelik önemli bir alternatif sunduğu ifade edildi.

1 ton canlı ağırlık ve 500 kilogram karkas et üretimi sağlandı

Kasım 2022'de başlatılan projede, Nisan 2023 itibarıyla dönüşümlü (münavebeli) otlatma uygulamasına geçildi. İlk yıl elde edilen veriler doğrultusunda, uygun karışım seçimiyle yaklaşık 90 günlük otlatma süresinde hektar başına 1 ton canlı ağırlık ve 500 kilogram karkas et üretimi sağlandığı bildirildi.

Hem verimli hayvan yetiştiriciliği hem de kimyasal kullanımı azalıyor

Ayrıca, hayvan sağlığına olumlu etki yapan bileşenler içeren bitkilerin mera karışımlarında yer alması sayesinde hem verimli hayvan yetiştiriciliği hem de kimyasal kullanımının azaltıldığı, böylece çevre ve toplum sağlığına katkı sağlandığı vurgulandı.

Proje kapsamında yapılan değerlendirmelere göre, yapay meraların doğru yönetim planlamasıyla 4-5 yıl ekonomik olarak kullanılabileceği ve bu sürede elde edilen gelirin, bölgede yetiştirilen ana tarımsal ürünlerden daha yüksek olduğu tespit edildi.

Ziyarete; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, Prof. Dr. İlknur Ayan, Prof. Dr. Zeki Acar, Dr. Mehmet Can, Dr. Necla Çankaya, Dr. Fatih Alay, Dr. Hüseyin Meral, Ziraat Yüksek Mühendisleri Muhammet Şahin, Elif Şahin ile Ziraat Mühendisi Ali Ayhan katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz, Tübitak, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Meralar İle Yem Verimi Artıyor - Son Dakika

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