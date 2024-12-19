Yapay Zeka E-Ticaret Zirvesi'nde Tartışıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka E-Ticaret Zirvesi'nde Tartışıldı

Yapay Zeka E-Ticaret Zirvesi\'nde Tartışıldı

Pazarlama Türkiye, 5. E-Ticaret Zirvesi'nde yapay zekanın e-ticaretteki rolünü değerlendirerek 400 profesyonel ile gelecekteki dönüşüm süreçlerini ele aldı. Etkinlikte yenilikçi projeler ödüllendirildi ve iş birliği fırsatları sunuldu.

19.12.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
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İŞ dünyası, yapay zekanın e-ticaretteki rolünü değerlendirmek için bir araya geldi. Pazarlama Türkiye, düzenlediği 5. E-Ticaret Zirvesi ile 400 katılımcıyla gerçekleşti. Zirvede projelerin değerlendirildiği yarışma da düzenledi.

Son dönemde günlük yaşamımızın merkezine yerleşen yapay zeka, e-ticaret dünyasını da uçtan uca dönüştürüyor. Müşteri davranışlarını anlamak, kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunmak ve alışveriş deneyimini kusursuz hale getirmek için kullanılırken, lüks olmaktan çıkarak zorunlu hale geliyor. E-ticarette faaliyet gösteren işletmeler ise yapay zekayı daha verimli kullanmanın yollarını ararken Pazarlama Türkiye, düzenlediği 5. E-Ticaret Zirvesi ile iş dünyasını bir araya getirdi. 'Yapay Zeka ve Dönüşüm Yolculuğu' temasıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan 400 profesyonel, yapay zeka teknolojileri ile e-ticaretin geleceğini tartıştı.

Pazarlama Türkiye'nin organize ettiği etkinlik boyunca alanında uzman konuşmacılar, sektördeki dönüşüm süreçlerini, yenilikçi stratejileri ve dijital pazarlama trendlerini katılımcılara aktardı. İş dünyasında konumunu sağlamlaştırmak isteyenler için değerli bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, sektöre yön veren markalar ve uzmanlarla yeni iş birlikleri oluşturma fırsatı buldu.

E-TİCARET HALK OYLAMASI ÖDÜLLERİ BAŞLIKLI YARIŞMA DÜZENLENDİ

Etkinlik kapsamında, yenilikçi e-ticaret projelerinin değerlendirildiği E-Ticaret Halk Oylaması Ödülleri başlıklı yarışma düzenlendi. 400 binden fazla vatandaşın oylarıyla kazanan markalar belirlendi E-Ticaret Jüri Ödüllerinde ise; e-ticaret projeleri, e-ticaret direktörleri tarafından ödüllendirildi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka E-Ticaret Zirvesi'nde Tartışıldı - Son Dakika

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