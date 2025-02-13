Yapay Zeka Eğitim Programı Türkiye'de Başlıyor

Ekonomi

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) ile Google işbirliği sonucu Türkiye'deki gençlerin yapay zeka alanında beceriler kazanmalarını desteklemek amacıyla 2 yılda 300 binden fazla öğretmen ve öğrenciye eğitim verilecek.

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun, AA muhabirine, Google DeepMind ve Raspberry Pi Foundation desteğiyle geliştirilen "Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı"nın Türkiye'de yürütülmesi için derneğe, Google.org ve Raspberry Pi Vakfı tarafından iki yıllığına toplam 500 bin dolar finansal destek sağlandığını söyledi.

Program sayesinde eğitimcilere, gençlerin yapay zeka becerilerini geliştirmeleri ve onlara ilham vermeleri için gerekli kaynağın oluşturulduğunu dile getiren Sorgun, eğitimlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını anlattı. Sorgun, "Bu eğitimle Türkiye'nin dijital geleceğine katkı sağlıyoruz. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, gençlerimizin yapay zeka konusunda bilgi sahibi olması ve bu alanda yetkinlik kazanması ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak." dedi.

BTİDER olarak Google ile yapılan işbirliği sayesinde eğitimcilere bu alanda ihtiyaç duydukları becerileri kazandırdıklarını vurgulayan Sorgun, şöyle konuştu:

"Bu eğitimlerle öğretmenlerimizin dijital dünyada güvenle yer almalarını sağlayacağız. Amacımız, yapay zekayı doğru ve etik şekilde kullanarak, toplumda daha bilinçli genç bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Şu an için yapay zeka eğitimi alan eğitimcilerimiz arasından belirlediğimiz 200 kişi, öğretmenlere yapay zeka eğitimi verecek. Öğretmeler ve öğrenciler, söz konusu eğitimleri ücretsiz olarak alacak. Yoğun talebin olduğu eğitimlerimize devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar 81 ilde 2 bin öğretmene eğitim vermeyi planlıyoruz."

Öğretmenler, uluslararası geçerliliği olan sertifika alacak

Sorgun, eğitimlerin BTİDER, Raspberry Pi Vakfı, Google ile paydaş oldukları alanlarda ortaklaşa yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki yılların en büyük değerlerinden biri olacak yapay zeka, geleceğin gündemini belirleyecek. Yapay zeka eğitici eğitimleriyle öğretmenlerimizin önümüzdeki yıllarda öğrencilere katabileceği yapay zeka eğitici araçlarıyla birçok alanda hem yeniliklerle tanışmaları hem de o yenilikleri birçok ilde yansıtmaları sağlanacak. Ayrıca eğitimlerin ardından uluslararası geçerliliği olan sertifika alan öğretmenlerimiz, dünyanın her yerinde yapay zeka eğitimi verebilecek."

"Gençlerin yapay zeka kullanım ilkelerini benimsemelerini amaçlıyoruz "

Google Kamu İlişkileri ve Politikaları Başkanı Tolga Sobacı da Türkiye'ye dijital dönüşüm yolculuğunda arkadaşlık yapmaktan büyük gurur ve onur duyduklarını söyledi.

Bu yolculukta özellikle gençlerin teknolojiyi güvenli şekilde kullanarak geleceğe hazırlanmalarının en büyük öncelikleri olduğunu belirten Sobacı, yapay zeka alanındaki çalışmalara büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Sobacı, bu alanda sorumlu ve etik bir yaklaşım benimsediklerine işaret ederek, "Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı" ile öğretmenlerin, hem gençleri yapay zeka konusunda eğiteceğini hem de gençlere ilham vermek için gereken temel eğitimi ve kaynakları sağlayacağını anlattı.

Eğitimlerde sahte içeriklerin de olacağı bilgisini veren Sobacı, şunları kaydetti:

"BTİDER aracılığıyla gelecek iki yılda 300 binden fazla gencimize yapay zeka konusunda temel eğitimler sağlamayı hedefliyoruz. Onların bu alandaki becerilerini geliştirmeyi ve güvenli yapay zeka kullanım ilkelerini benimsemelerini amaçlıyoruz. Eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin, yapay zekalarında yeteneklerini, bilgilerini ve farkındalıklarını geliştirmek istiyoruz. Öğretmenlerimiz ayrıca yapay zekanın güvenli kullanımı, sahte içerikler hakkında farkındalık yaratılması için eğitilecekler. Eğitim verdiğimiz öğretmenler arasından seçilen eğitmenler, öğrencilere sahada yapay zekayı ve yapay zekanın güvenli kullanımını anlatacak."

"Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı" nedir?

Öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığını artırmayı ve gençlerin yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkili şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen program, Türkiye'deki öğretmenlere ve gençlere yatırım yapma ve onları dijital çağın gerektirdiği becerilerle donatmak açısından büyük önem taşıyor.

Programa "https://www.btider.org.tr" sitesinden başvuru yapılabiliyor.