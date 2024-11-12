Yapay Zeka İklim Ölçümlerinde Umut Vaadediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka İklim Ölçümlerinde Umut Vaadediyor

WMO, yapay zekanın iklim krizindeki rolünü vurgulayarak, sera gazı emisyonlarının önemli sorun olduğunu belirtti.

12.11.2024 12:18
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) İklim Hizmetleri Direktörü Christopher Hewitt, iklim ölçümlerinde yapay zeka kullanımının cesaret verici bir süreç olduğunu belirterek, "Dünya çapında yenilenebilir enerjide büyük bir büyüme görüyoruz. Bu nedenle yenilenebilir enerjinin umut verici göründüğünü düşünüyorum ancak kat etmemiz gereken uzun bir yol var." dedi.

Hewitt, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sera gazı emisyonlarının, küresel ısınmayla mücadelenin önündeki en büyük sorun olarak kalmaya devam ettiğine işaret eden Hewitt, "Atmosferde gördüğümüz ısınmayı artırıyorlar, bu da buz tabakalarının erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden oluyor. Yani artan sera gazı emisyonları en büyük sorun." değerlendirmesinde bulundu.

Hewitt, küresel enerji üretiminde yerleşmiş altyapıların bulunduğunu belirterek, "Dünya çapında yenilenebilir enerjide büyük bir büyüme görüyoruz. Bu nedenle yenilenebilir enerjinin umut verici göründüğünü düşünüyorum ancak kat etmemiz gereken uzun bir yol var." diye konuştu.

İklim kriziyle mücadelenin finansmanı konusunda ülkelerin yeni bir anlaşma sağlamasını umduğunu belirten Hewitt, "WMO olarak iklimin durumu hakkında rapor hazırlıyoruz, iklim sistemini gözlemliyoruz ve politika yapıcılara bilgi sağlıyoruz. Bu da umarım ki finans ve sera gazı emisyonları konusunda ilerlemelerine yol açabilir." ifadesini kullandı.

Hewitt, iklim modelleme konusunda tecrübeye sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İklim modellerine yönelik mevcut yaklaşımımız, modelleri süper bilgisayarlarda çalıştırarak çok fazla enerji kullanıyor. Bu nedenle yapay zeka buna yeni yaklaşımlar getirecek. Ben iklim modelleme konusunda çalışmaya başladığımda çok fazla yapay zeka yaklaşımı kullanmadık ve bu yüzden farklı yaklaşımlara sahip olmak cesaret verici. Sonunda ne olacağını bilmiyoruz ama yapay zeka kullanımı bence peşinden gitmeye değer."

WMO, COP29 kapsamında dün "2024 İklim Durumu Güncellemesi" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan ölçümlere göre 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olmasının beklendiği vurgulandı.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, raporda yer alan değerlendirmesinde, "Bu yıl, dünyanın farklı bölgelerinde gördüğümüz rekor kıran yağışlar ve seller, hızla yoğunlaşan tropikal siklonlar, ölümcül sıcaklıklar, amansız kuraklık ve şiddetli orman yangınları ne yazık ki yeni gerçekliğimiz ve geleceğimizin bir habercisi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka İklim Ölçümlerinde Umut Vaadediyor - Son Dakika

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