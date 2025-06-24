Yapay Zeka Meslekleri Dönüştürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka Meslekleri Dönüştürüyor

24.06.2025 11:49
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Dr. Cem Turan, yapay zekanın meslekleri ortadan kaldırmayıp dönüştüreceğini belirtti.

Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Turan, yapay zekanın bazı görevleri otomatikleştirmesinin, mesleklerin tamamen ortadan kalkmasına değil, dönüşerek nitelik kazanmasına yol açacağını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Turan, yapay zeka kavramının kamuoyundaki algısıyla teknik gerçekliği arasında farklar bulunduğuna aktardı.

Turan, bu kavramın sosyal algıdaki yansımasının, mühendislikteki gerçekliğine kıyasla abartılı olabileceğini vurgulayarak, "Bugün yapay zekanın adını terlikten mobilyaya kadar hemen her alanda görmek mümkün. Ancak bu geçici bir durum. Zamanla kavramsal algı ile gerçeklik arasındaki fark kapanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yazılım geliştirmenin yalnızca kod yazmak anlamına gelmediğini, yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerini etkilediğini ancak bu etkinin sınırlı alanlarda kaldığını vurgulayan Turan, "Kod yazmak, yapay zekanın başarabileceği nicel bir işlemdir. Ancak yazılım geliştirme süreci, hayal etme, analiz etme, tasarlama ve ürünleştirme gibi nitel adımlar içerir. Bu adımlar doğal zekanın alanıdır. Bu nedenle mühendisliğin özü, bir aracın değil, o aracı nasıl ve ne için kullandığınızın bilgisidir." değerlendirmelerinde bulundu.

"Geçmişte yaşanan bazı teknolojik kazaların bu nedenle gerçekleşti"

Turan, kod üretiminde yapay zekanın yazım hatalarını azaltarak önemli bir zaman kazancı sağladığına dikkati çekerek, esas belirleyicinin yazılımın semantik yani anlamsal doğruluğu olduğuna işaret etti.

İnsan-bilgisayar etkileşiminin (HCI) yazılım başarısı açısından kilit bir faktör olduğunu vurgulayan Turan, geçmişte yaşanan bazı teknolojik kazaların bu nedenle gerçekleştiğini anımsattı.

Yapay zekanın bazı görevleri otomatikleştirmesinin meslekleri yok edeceği yönündeki endişeleri de değerlendiren Turan, şunları kaydetti:

"Geçmişte sekreterlik nasıl otonom sistemlerle yer değiştirip ofis hayatı devam ettiyse, yazılım mühendisliği de nitelik kazandıkça güçlenecektir. Sadece kod yazmakla sınırlı bir meslek anlayışı, bu dönüşüm karşısında işlevsiz hale gelir. Bu dönüşüm geçici değil, kalıcıdır. Mühendislik, nicel işleri aşan bir entelektüel üretim sürecidir."

Turan, yapay zekanın problem çözüm aracı olarak doğru konumlandırılmasının önemini vurgulayarak, yazılımcı adaylarının yalnızca uygulayıcı değil, sanatçı, bilim insanı ve düşünsel lider kimlikleriyle hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

"Yapay zekaya hazırlık, doğal zekanın keşfiyle başlar"

Yapay zekanın teknik olarak doğru kodlar üretebildiğini ancak bu kodların sosyal gerçeklik testinden geçirilmesi gerektiğini belirten Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecekte yapay zekanın yazılım mimarisi gibi daha yaratıcı alanlarda kullanılabilmesinin önünde halen birçok bilimsel engel bulunuyor. İnsanın beyni ve bilişsel yapısı hakkında halen çok az şey biliyoruz. Sinirbilim, nöropsikoloji gibi alanların gelişmesi, yapay zekanın daha üst düzey yaratıcı süreçlere entegre edilmesinin önünü açabilir. Her araç gibi yapay zeka da doğru ellerde faydalıdır. Ama onu kullanan kişi, vizyon sahibi değilse tehlikeli sonuçlar da doğurabilir. Gerçek mühendis, sadece yazılım üretmez, onu şekillendiren doğal yapıyı anlar ve yorumlar. Yapay zekaya hazırlık, doğal zekanın keşfiyle başlar."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Meslekleri Dönüştürüyor - Son Dakika

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