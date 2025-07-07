Yapay Zeka Yıldızları Ödül Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yapay Zeka Yıldızları Ödül Aldı

07.07.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin projesi, WSIS Prizes 2025'te 'Şampiyon' unvanı kazandı.

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Yapay Zeka Yıldızları" dijital eğitim projesi, Birleşmiş Milletler'in (BM) prestijli programlarından WSIS Prizes 2025'te ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre proje, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği ile gençlere yapay zeka eğitimleri vermek üzere geçen yıl hayata geçirdiği proje, BM'nin bilişim ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki prestijli ödül programlarından WSIS Prizes 2025 kapsamında başarıya imza attı.

Etkinlikte, "Kapasite Geliştirme" kategorisinde halk oylamasına kalan 20 proje arasına kalan Yapay Zeka Yıldızları, en çok destek alan projelerden biri olarak "Şampiyon" unvanına layık görüldü.

Toplamda 2 milyondan fazla oy kullanılan süreçte yerelde ve küreselde gösterilen yoğun ilgi, projenin bu başarıya ulaşmasını sağladı. Yarışmanın ödül töreni, Cenevre'nin ev sahipliği yaptığı WSIS+20 Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek.

WSIS 2025 Fotoğraf Yarışması'na gönderilen "Yapay Zeka Yıldızları: Hatay'da Genç Zihinlerin Güçlendirilmesi" isimli fotoğraf da 246 başvuru arasından seçilerek finalist oldu. Fotoğraf, WSIS+20 Üst Düzey Etkinliği'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak ve WSIS süreçlerine ait sosyal medya kanalları üzerinden paylaşılacak.

"Genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, bu projeyle, Türkiye'de yapay zeka alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Amaçlarının, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmasını sağlamak ve her alanda görülen yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmesini mümkün kılmak olduğuna değinen Süel, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekayla buluşmasını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimiz, yapay zekayı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Projemizin gençlerin dijitalleşmesine sağladığı katkının ve yarattığı etkinin tüm dünyada fark edilmesinden ve uluslararası arenada ödül almasından mutluluk duyduk. Ödülde emeği geçen tüm ekipleri tebrik ediyorum. Vodafone Vakfı olarak Habitat Derneği ile birlikte projemizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da bu başarının, gençlerin yapay zeka ve teknolojiye adaptasyonundaki uluslararası başarısını gözler önüne serdiğini aktardı.

Bu ödülün, bir proje başarısının yanı sıra Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Caldu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ödül, gençlerin dijital becerilerle donatılması yönünde attığımız somut adımların, küresel ölçekte takdir gördüğünün güçlü bir göstergesi ve Türkiye'nin teknoloji üreten nesiller yetiştirme vizyonuna uluslararası platformlarda duyulan güvenin bir yansıması. WSIS gibi küresel bir organizasyonda şampiyon olarak tanınmak, projemizin etki gücünü teyit ettiği gibi, benzer projeler için de ilham verici bir örnek oluşturdu. Projemizin ilk yılında 36 binden fazla ortaokul ve lise öğrencisine yapay zeka eğitimi sunduk ve kendi projelerini geliştirmesine imkan tanıdık. Her 1 liralık yatırımın 5,34 liralık sosyal geri dönüş sağlaması, projenin toplumsal faydasını ve sürdürülebilir etkisini açıkça ortaya koyuyor. Hedefimiz, daha fazla çocuğun yapay zekadan yararlanmasını sağlayarak, tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmek."

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Yıldızları Ödül Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Nefes kesen mücadeleler Kırkpınar’da finalin adı belli Nefes kesen mücadeleler! Kırkpınar'da finalin adı belli
Bursa’da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı Bursa'da asker eğlencesinde silahlı kavga çıktı
Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu Mağarada metan gazından zehirlenen 5 askerimiz şehit oldu
Aydın’da orman yangını çıktı Aydın'da orman yangını çıktı
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden

14:07
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
13:27
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt’un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
12:20
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım’dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
İlk kez hakim karşısına çıkan Ayşe Barım'dan gözyaşları içinde savunma: Her tarafım mosmor
11:18
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
Otel sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı
21:48
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
21:15
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu
Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
20:52
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
20:06
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
19:50
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
19:43
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
19:09
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
19:06
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
18:59
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı
Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 14:18:41. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Yıldızları Ödül Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.