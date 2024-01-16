 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yapay Zeka Zirvesi'24: Savunma Sanayisi ve Telekomünikasyon Sektörlerinde Yapay Zekanın Etkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Yapay Zeka Zirvesi'24: Savunma Sanayisi ve Telekomünikasyon Sektörlerinde Yapay Zekanın Etkisi

Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK) Akademi tarafından düzenlenen etkinlikte, yapay zekanın savunma sanayisi ve telekomünikasyon sektörlerine etkisi ele alındı. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi büyük şirketlerin temsilcileri yapay zekanın güvenlik, müşteri hizmetleri ve şebekelerin optimizasyonu gibi alanlarda nasıl kullanıldığını anlattılar.

Yapay Zeka Zirvesi\'24: Savunma Sanayisi ve Telekomünikasyon Sektörlerinde Yapay Zekanın Etkisi
16.01.2024 - 17:38,
Abone Ol

Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK) Akademi tarafından düzenlenen etkinlikte, yapay zekanın savunma sanayisi ve telekomünikasyon sektörlerine etkisi ele alındı.

BTK'de düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24" etkinliğindeki oturumda konuşan Turkcell Yapay Zeka ve Analitik Çözümler Direktörü Fatih Ferhan Mert, güvenliği ön planda tuttuklarını, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına yapay zeka ile yüz tanıma uygulamasını kullandıklarını söyledi.

Sanal asistan hizmetini geliştirip kullandıklarına işaret eden Mert, "Sanal asistanlarımızla müşterimize, herhangi bir müşteri temsilcimize bağlanmadan sorununu çözebileceği imkanlar sunuyoruz. Sanal asistanların altında bizim geliştirdiğimiz doğal dil anlama algoritmalarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Network Analitik ve Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü İrem Berk Özalp da yapay zekanın telekomünikasyon sektörüne de büyük yansımaları olacağına dikkati çekerek "Bu sektörde çok büyük şebekeler yönetiyoruz. Bu şebekelerin yönetilmesi kolay değil. İnsan gücünün yetişemeyeceği yerde yapay zeka kullanarak şebekemizin optimizasyonu sağlamak bizim için önemli. Önümüzdeki yıllarda yapay zeka ile ilgili teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Vodafone Büyük Veri ve Yapay Zeka Direktörü Şeniz Gayde Ayata ise yapay zeka ile 5G çalışmalarının aynı anda ilerlediğinin altını çizdi.

Savunma sanayisi sektöründe yapay zeka

ASELSAN Elektronik ve Yazılım Tasarım Direktörü Fatih Say da etkinlikte yapay zekanın, savunma sanayisini pozitif etkileyeceğini söyledi. Say, yapay zekanın çığır açacağını ve bu alana yatırım yapan toplumların kazanım sağlayacağını belirtti.

TUSAŞ Bilgisayar Destekli Mühendislik Direktörü Derya Gürak, Türkiye'nin savunma sanayisinin son 20 yılda büyük gelişme kaydettiğini ve yeni dönemde yapay zeka gibi yeni teknolojik gelişmelerle bu ilerlemenin devam ettirilmesinin amaçlandığını aktardı.

HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi ise etkinliğe katılan öğrencilere, yapay zekanın sunacağı fırsatları takip etmeleri ve değerlendirmeleri önerisinde bulundu.

Etkinlikte ayrıca, "Bankacılık Sektöründe Yapay Zeka" oturumu düzenlendi.

Oturumların ardından zirve sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türk Telekom, Vodafone, Etkinlik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Zirvesi'24: Savunma Sanayisi ve Telekomünikasyon Sektörlerinde Yapay Zekanın Etkisi - Son Dakika


18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59
Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı

Son Dakika
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 18:58:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Zirvesi'24: Savunma Sanayisi ve Telekomünikasyon Sektörlerinde Yapay Zekanın Etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement