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Yapı Kredi, CX Awards Türkiye'de üç kategoride ödül aldı - Son Dakika
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Yapı Kredi, CX Awards Türkiye'de üç kategoride ödül aldı

Yapı Kredi, CX Awards Türkiye'de düzenlenen organizasyonda müşteri deneyimi alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla iki ayrı ödülün sahibi oldu. Ayrıca, Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi deprem bölgesinde sağladıkları istihdamla 'sürdürülebilirlik' kategorisinde ödül kazandı. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, müşteri deneyimini odak noktalarına aldıklarını ve sınırları kaldırmaya devam ettiklerini belirtti.

Yapı Kredi, CX Awards Türkiye\'de üç kategoride ödül aldı
23.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:43
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Yapı Kredi, bu yıl 6'ncısı düzenlenen CX Awards Türkiye'de üç kategoride ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en başarılı müşteri deneyimi projelerinin ödüllendirildiği ve Nice Medya tarafından düzenlenen organizasyonda, Yapı Kredi, müşteri deneyimi alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla "Müşterilerin Harcama Deneyimini İyileştirme" ve "İç Müşteri Memnuniyeti ve Mirroring Araştırmaları ile Odağımız İç Müşteri" kategorilerinde iki ayrı ödülün sahibi oldu.

Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi ise deprem bölgesinde Koç Holding liderliğinde kurulan "Umut Kentler"de sağladıkları istihdamla "sürdürülebilirlik" kategorisinde ödül elde etti.

"Müşterilerimiz için sınırları kaldırmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, müşteri deneyimini her zaman odak noktalarına aldıklarını belirterek, "İnsanı merkeze alan anlayışımızla müşterilerimiz için sınırları kaldırmaya ve değer yaratmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize en iyi bankacılık deneyimini sunmak için çalışıyoruz ve bu alanda teknolojik altyapımızı daha da güçlendirmek adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının karşılığını, verilen ödüllerle aldıklarını aktaran Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çalışmalarımızın sonucunda layık görüldüğümüz bu ödüller, müşterilerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için bizleri motive ediyor. Ayrıca, 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrasında, Koç Holding öncülüğünde hayata geçirilen Umut Kentler'de bölgeye sürdürülebilir katkı sağlamak adına başlattığımız istihdamla aldığımız ödül, bizim için çok değerli ve anlamlı. 'Sınırsız bankacılık' anlayışımızla herkes için sınırları kaldırmak için çalışıyoruz. Yapı Kredi olarak, yaptığımız çalışmalarla başarılarımızı daha da ileri götürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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