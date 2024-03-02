Yaralı Bozkır Kartalı Tedavi Edildi ve Doğaya Bırakıldı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl doğada yaralı halde bulunan bozkır kartalı, Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 10 ay süren tedavi sürecinin ardından tabiata bırakıldı.

AA muhabirinin genel müdürlük yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Boyabat Şefliği ekiplerince geçen yıl nisan ayında doğada yaralı bir bozkır kartalı bulundu.

Sinop'taki Sarıkum Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kartalın kanat kısmından ciddi yara aldığı tespit edildi.

Röntgen filmleri çekilen kartalın kanat kemiğinin baş tarafından kırıldığı görüldü. Uzman veterinerlerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu uzuvdaki maddi kayba rağmen kartalın tedavisi yapıldı.

Merkezde rehabilite sürecine alınan ve iyileşme gösteren bozkır kartalı, 320 günün ardından 21 Şubat'ta doğaya salındı.

Sinop'taki rehabilitasyon merkezinde gerçekleşen bu tedavi süreci örneklerden sadece biri. Genel Müdürlük tarafından yürütülen yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bölge düzeyinde, inşa edilen 11 Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2012-2023 döneminde 66 bin yaban hayvanı yeniden doğaya kazandırıldı.

Yaban hayvanlarına 12 yılda 7 bin 600 ton besin desteği sağlandı

Kurum, alanların türlerden bağımsız korunamayacağı bilinciyle bütüncül bir koruma yaklaşımıyla hareket ediyor. Bu nedenle yaban hayatının korunması ve yaşam alanları ile beraber sürdürülebilirliğinin sağlanması DKMP'nin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Yaban hayvanı türleri içinde yer alan memelilerden 123, kuşlardan 386 ve sürüngenlerden 141 olmak üzere toplam 650 tür Genel Müdürlüğün koruması altında bulunuyor.

Nesli tehlike altında olanların korunmasına yönelik "Tür Eylem Planları" ve "Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları"nda çalışmalar yapılıyor.

Söz konusu faaliyetler, fotokapan, halkalama ve GPS ve GSM'li tasmalarla yapılıyor ve buna göre stratejiler belirleniyor.

Ülke genelinde doğaya yerleştirilen yaklaşık 3 bin fotokapanla yaban hayvanları takip ediliyor. Son 2 yılda da 8 türden 32 yaban hayvanına GPS vericili tasma takılarak izleme çalışmaları yapılıyor.

Genel Müdürlük ülke genelinde doğada yemleme çalışmaları da yürütüyor.

Ağır kış şartları sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken söz konusu hayvanlar için uygun yerlere 2012'den bu yana yaklaşık 7 bin 600 ton besin bırakıldı. Mevsim ve arazi şartları nedeniyle suya erişimi olmayan yaban hayvanlarına su temin etmek için gölet ve sondaj yapılarak yalak gibi yapılar kuruluyor.