Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri 2024 yılında ihracatını artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri 2024 yılında ihracatını artırdı

Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri 2024 yılında ihracatını artırdı

Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'ye 3 milyar 8 milyon dolar döviz kazandırdı. İki sektör, 2024 yılı için belirlenen 6 milyar dolarlık ihracat hedefinin yüzde 51'ini gerçekleştirdi. Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 1 artışla 1 milyar 718 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 20 artışla 1 milyar 290 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler Rusya ve ABD oldu.

10.07.2024 10:16
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Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri 2024 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 9'luk artışla Türkiye'ye 3 milyar 8 milyon dolar döviz kazandırdı. 2024 yılı için 6 milyar dolar ihracat hedefi olan iki sektör, 2024 yılının ilk yarısında hedefin yüzde 51'ini gerçekleştirdi.

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 1'lik artışla 1 milyar 718 milyon dolar olurken, meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 20'lik yükselişle 1 milyar 42 milyon dolardan 1 milyar 290 milyon dolara ilerledi.

Türkiye'de 60 milyon ton taze meyve sebze üretildiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 60 milyon ton üretimin katma değere dönüşmesi, üreticinin emeklerinin karşılığını alması için ihracatın üreticinin sigortası konumunda olduğunu, Türk lezzetlerini dünyanın dört bir tarafına ihraç ederek hem ülkeye döviz kazandırdıklarını hem de üreticilerinin emeklerinin karşılığını aldığını dile getirdi.

TURQUALITY, UR-GE ve Fuarlarla ihracat hedefine koşuyoruz

" Kiraz, ayva, incir, kayısı üretiminde dünya birincisiyiz" diyen Uçak, "Vişne, salatalık, kavun ve karpuz üretiminde 2.sırada, Elma, biber, mandalina ve domates üretiminde 3.sırada bulunuyoruz. Meyve sebze üretiminde ilk 5'te olduğumuz toplam 15 ürün bulunuyor. Meyve sebze mamullerinde turşu ihracatında dünya lideriyiz. Meyve suları, kurutulmuş ve dondurulmuş meyve sebze üretim ve ihracatında dünyanın en modern tesislerine sahibiz. Sürdürdüğümüz Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster URGE Projesiyle 41 firmamızın kümelenerek ihracatımızı artırmasını hedefliyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliği ABD pazarına yönelik sürdürdüğümüz Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi sayesinde ABD'de taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında önemli başarılar elde ettik. Uzakdoğu ülkelerine ihracatımızı artırmak için 2024 yılında 4 fuara katılım sağlamış olacağız. İhracat rakamları bu çabalarımızın karşılığını aldığımızı, meyvelerini topladığımızı ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Tazede domates, mamulde elma suyu ihracat lideri

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2024 yılının ilk yarısında ihracatının yüzde 4'lük artışla 595 milyon dolardan 618 milyon dolara çıktığını vurgulayan Başkan Uçak şöyle devam etti; "Türkiye geneli taze meyve sebze ihracatında domates 256 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer alırken, mandalina 170 milyon dolarla ikinci, kiraz 143,5 milyon dolarla en çok ihraç edilen üçüncü ürün oldu. Meyve sebze mamulleri ihracatında elma suyu 131 milyon dolarlık performansla birinci olurken, domates salçası 106 milyon dolar, biber turşusu 88 milyon dolar döviz kazandırdı."

Yaş meyve sebzede Rusya, meyve sebze mamullerinde ABD en çok ihracat yapılan ülkeler oldu

Taze meyve sebze ihracatında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke 436,5 milyon dolarla Rusya Federasyonu olurken, meyve sebze mamulleri ihracatında en çok ihracat yapılan ülkeler listesinin bir numarasında 209 milyon dolarlık tutarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

Taze meyve sebze ihracatında Irak'a ihracat yüzde 200'lük artışla 50 milyon dolarlak 200 milyon dolara çıkarken, üçüncü ülke 174 milyon dolarlık ihracatla Almanya oldu. Almanya, meyve sebze mamulleri ihracatında ise; 176 milyon dolarlık Türk lezzeti talebiyle adını ikinci sıraya yazdırdı. Meyve sebze ihracatında üçüncü büyük pazarımız 89 milyon dolarlık ihracatla İngiltere oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri 2024 yılında ihracatını artırdı - Son Dakika

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