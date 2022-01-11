Yaş meyve ve sebze ihracatçısının geçen yıl gözdesi Rusya oldu

Türkiye'nin 2021'de yaptığı 3 milyar 83 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatında Rusya yüzde 32,88'lik payla ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 3 milyar 83 milyon dolar oldu.

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 32,88'ine denk gelen 1 milyar 13 milyon dolarlık kısmı Rusya'ya yapıldı.

Rusya'ya 2020'de 948 milyon 817 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yapılmıştı.

Dış satımda bu ülkeyi 287 milyon 863 bin dolarla Almanya, 234 milyon 700 bin dolarla Irak, 216 milyon 708 bin dolarla Ukrayna, 208 milyon 611 bin dolarla Romanya takip etti.

Sektörün 2021'de en çok ihracat artışı kaydettiği ülkeler ise Hindistan ve Libya oldu. 2020'de Hindistan'a 31 milyon 55 bin dolarlık dış satım, 2021'de yüzde 123 artarak 69 milyon 158 bin dolara ulaştı.

Libya'ya yönelik 2020'deki 10 milyon 34 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı, 2021'de 22 milyon 390 bin dolara yükseldi.

"Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında her geçen yıl ivme kazanarak ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kovid-19'a rağmen sektör olarak önemli bir performansa imza attıklarını vurgulayan Sin, bu durumun sektör temsilerince sevinçle karşılandığını ifade etti.

Yaş meyve sebze sektörünün geleneksel pazarlarından olan Rusya'nın 2021'de de ihracatın zirvesinde yer aldığına değinen Sin, şöyle konuştu:

"Yaş meyve sebze sektöründe ana pazarımız hala Rusya. Akabinde Almanya, Irak, Ukrayna ve Romanya geliyor. Ürün çeşitliliği, aroması, raf ömür uzunluğu ürünleri çoğalttıkça bu da pazar çeşitliliğini artırmak da avantaj oluyor. Biz her daim ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince Türk üreticisinin alın terini kullanarak ürettiği ürünleri en iyi şekilde dünya pazarlarına sunmaya devam edeceğiz."

2021'de en çok yaş meyve sebze ihraç edilen ülkeler

Türkiye'nin, 2021'de en çok yaş sebze meyve ihracatı yaptığı 5 ülke ve bir önceki döneme göre ihracat artışı şöyle oluştu:

Ülke2020 (Dolar)2021 (Dolar)Değişim (yüzde)

Rusya Federasyonu948.817.7401.013.434.8017

Almanya249.500.590287.863.65215

Irak206.017.478234.700.30214

Ukrayna194.702.220216.708.36411

Romanya168.658.632208.611.26324