Gıda israfına çözüm bulan proje, Altın Pusula kazandırdı - Son Dakika
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Gıda israfına çözüm bulan proje, Altın Pusula kazandırdı

29.07.2022 09:47
Gıda israfına çözüm bulan proje, Altın Pusula kazandırdı

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları, gıda israfına çözüm getiren "Getir Götürsün, Yaşamı Sürdürsün" isimli projeleriyle "Genç İletişimciler" kategorisinde Altın Pusula'nın sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları, gıda israfına çözüm getiren "Getir Götürsün, Yaşamı Sürdürsün" isimli projeleriyle "Genç İletişimciler" kategorisinde Altın Pusula'nın sahibi oldu. Bölüm, 6'ıncı defa bu prestijli ödüle layık görüldü.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 20. 'Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde, iletişim sektörünün en başarılı proje, kurum ve markaları açıklandı. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Alikılıç danışmanlığında hazırladıkları "Getir, Götürsün Yaşamı Sürdürsün" isimli projeleriyle "Genç İletişimciler" kategorisinde Altın Pusula'nın sahibi oldu. "İklim Krizi" ana teması altında, "Genç İletişimciler" kategorisine Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gönderilen 96 ayrı proje içinden seçilerek ödüle layık görülen proje, Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne 6'ıncı defa Altın Pusula kazandırdı.

Gıda fazlalığı hayvan barınaklarına

Öğrenciler, yarışmaya hazırlanırken proje dersi çerçevesinde gruplara ayrılarak farklı müşteriler için sosyal sorumluluk kampanyası geliştirdi. Öğrencilerden Çağıl Zehni, İpek Baykal, Oya Öztürk, Seren İşsever'in tasarladığı, iklim krizinin en temel sebeplerinden biri olan gıda israfı konusuna çözüm üreten "Getir Götürsün, Yaşamı Sürdürsün", en beğenilen sosyal sorumluluk kampanyası oldu. Ödül getiren proje, Getir'in çevrim içi uygulamasına eklenen 'Götür' sekmesiyle mevcut müşterilerin evlerinden teslim alınan gıda fazlalığının belediyeler ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) aracılığıyla hayvan barınaklarına iletilmesi fikri üzerine oluşturuldu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda israfına çözüm bulan proje, Altın Pusula kazandırdı - Son Dakika

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