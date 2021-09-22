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YASED Genel Sekreteri Valandova: "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için güçlü bir irade ortaya konacak" - Son Dakika

YASED Genel Sekreteri Valandova: "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için güçlü bir irade ortaya konacak"

22.09.2021 16:54
YASED Genel Sekreteri Valandova:

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Serkan Valandova, Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesi yolunda güçlü bir irade ortaya koyacağını bildirdi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Genel Sekreteri Serkan Valandova, Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesi yolunda güçlü bir irade ortaya koyacağını bildirdi.

Valandova, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Paris İklim Anlaşması'nın gelecek ay TBMM'ye sunulacağına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

YASED'in stratejik öncelikli konularından birisinin "sürdürülebilir dünya" olduğunu belirten Valandova, "Karbon salınımını azaltmış, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı özümsemiş bir dünya hepimizin ortak hedefi olmalı. YASED olarak üyelerimizle birlikte karbon salınımının azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı AB Yeşil Mutabakat gündemini de yakından takip ederek sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Valandova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ülkenin sürdürülebilir kalkınma gündemi açısından mutluluk verici olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Anlaşmanın onaylanmasıyla ülkemiz, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesi yolunda güçlü bir irade ortaya koyacak. Yakın bir dönemde açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile ülkemizin bu alandaki kapsamlı ve uzun vadeli bir bakış açısı taşıyan hedefleri ortaya konmuştu. Sıfır atık hedefi ve döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yaklaşımı, sadece işletmelerin değil, vatandaşların yaşam biçimlerinin de değişmesini ve dönüşmesini gerektiriyor. Türkiye'nin de bu dönüşüme uyum sağlayacak destekler ve bu tür inisiyatifleri odağına alan politikalar geliştirmesini, başta enerji ve sanayi olmak üzere ilgili tüm alanlarda uyumun sağlanması açısından önemli buluyoruz."

Valandova, YASED olarak yeşil büyümenin finansmanını, bu alandaki dönüşümün maliyetlerini ve kazanımlarını ortaya koyan analizlerin hazırlanmasını ve dönüşümü hızlandıracak teknolojilerin geliştirilmesini önemsediklerini, çalışmalarını tüm şirketler ve paydaşlarla birlikte bu alanlara yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YASED Genel Sekreteri Valandova: 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için güçlü bir irade ortaya konacak' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: YASED Genel Sekreteri Valandova: "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için güçlü bir irade ortaya konacak" - Son Dakika
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