Üye Girişi
Yaşlılara 2 milyonluk destek verildi - Son Dakika

Yaşlılara 2 milyonluk destek verildi

09.02.2022 10:19
Yaşlılara 2 milyonluk destek verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2022 yılı şubat ayında yaşlılara 2 milyon lira maddi destek verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2022 yılı şubat ayında yaşlılara 2 milyon lira maddi destek verildi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı bireylere maaş bağlanması için çalışmalar başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında, dezavantajlı olduğu tespit edilen bin 759 yaşlıya maaş verilmesi kararlaştırıldı. Her bir yaşlı için bin 345 lira ödemeler yapıldı. Bu kapsamda, Düzce'de 2022 şubat ayı için yaşlı maaşı bağlanan bin 759 kişiye toplam 2 milyon 367 bin 252 lira 93 kuruş ödeme yapıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaşlılara 2 milyonluk destek verildi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
09:53 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
09:42 Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
09:29 Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı
09:28 Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:25:37. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlılara 2 milyonluk destek verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement