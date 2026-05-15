Yatağan'da Salep Hasadı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yatağan'da Salep Hasadı Etkinliği

Yatağan\'da Salep Hasadı Etkinliği
15.05.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Çiftçiler Günü'nde Yatağan'da salep hasadı yapıldı; Muğla, salep üretiminde ikinci sırada.

Muğla'da salep üretiminin merkezlerinden biri olan Yatağan'da, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında üreticilerle birlikte salep hasadı gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda, Muğla İli Salep Üreticileri Birlik Başkanı ve üretici Volkan Uygun'un Bozarmut Mahallesi'ndeki tarlasında düzenlenen etkinlikte çiftçilerle bir araya gelinerek salep hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar etkinlikte yaptığı konuşmada, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle emekleriyle toprağı berekete dönüştüren tüm çiftçilerimizin gününü kutlarken, Yatağan'ın tarımsal potansiyeline değindi. Baydar Yatağan'ın 209 bin dekarlık tarım alanıyla Muğla'nın toplam tarım alanının yaklaşık yüzde 11'ini oluşturduğunu belirtti.

İlçede Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 3 bin 259 çiftçinin bulunduğunu ifade eden Baydar, Yatağan'da öne çıkan ürünlerin; 91 bin dekar zeytin, 72 bin dekar yem bitkileri, 29 bin dekar buğday,450 dekar çilek üretimi olduğunu söyledi.

Muğla, salep üretiminde Türkiye'de ikinci sırada

Muğla'da toplam 119 dekarlık alanda salep üretimi gerçekleştirildiğini belirten İl Müdürü Baydar, Muğla'nın 34 tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye salep üretiminin yaklaşık yüzde 17'sini karşıladığını ve ülke genelinde ikinci sırada yer aldığını kaydetti. Üretilen saleplerin yaklaşık yüzde 42'sinin Yatağan ilçesinden sağlandığını vurgulayan Baydar, salep üretiminin hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir ürün olduğunu ifade etti.

Bu yıl Bin 092 kilogram salep yumrusu dikimi gerçekleştirildiğini ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Baydar, üreticinin toplam 2 dekarlık alanda aktif üretime devam ettiğini belirterek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik tedbirlerin uygulandığını kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatağan'da Salep Hasadı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:56:28. #7.12#
SON DAKİKA: Yatağan'da Salep Hasadı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.