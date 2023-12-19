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YATED, nitelikli ara eleman sıkıntısını çözmek için meslek liseleriyle çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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YATED, nitelikli ara eleman sıkıntısını çözmek için meslek liseleriyle çalışmalarını sürdürüyor

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED), sektördeki nitelikli ara eleman sıkıntısını çözmek için meslek liseleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'deki tersanelerin istihdam sağladığı sayı ve gemi-yat hizmetleri ihracatından elde edilen gelir göz önüne alındığında, sektörün hızla geliştiği ve nitelikli ara elemana olan ihtiyacın arttığı belirtiliyor. YATED, öğrencilere destek olmak ve sektöre nitelikli eleman kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

YATED, nitelikli ara eleman sıkıntısını çözmek için meslek liseleriyle çalışmalarını sürdürüyor
19.12.2023 - 15:21,
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Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED), sektörün yaşadığı nitelikli ara eleman sıkıntısının çözümü için meslek liseleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

YATED'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda YATED Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Aksan ile Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfü Cevahir ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, YATED Genel Müdürü İbrahim Evliya ile YATED Üyesi Akhan Akkuş da katıldı.

YATED Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Aksan, şu anda tüm dünyada tekne ve yat sektöründe çalışacak kaliteli iş gücünün çok değer gördüğünü vurgulayarak gemi-yat sektöründe çalışanların sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok ciddi ilgi gördüğünü ifade etti.

Türkiye'deki 77 tersanenin toplamda 200 bin civarında istihdam sağladığını ve geçen yıl gemi ve yat hizmetleri ihracatından 1 milyar 350 milyon dolarlık gelir elde edildiğini kaydeden Aksan, "Türkiye'de tekne ve yat sektörü de hızla gelişiyor. Türk markaları, yabancı tekne severlerin de tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle süper yat imalatı konusunda uzmanlaşırken, işçilik maliyeti ve imalat kalitesindeki avantajlar Avrupa yat ve tekne pazarlarında Türkiye'nin adını sıklıkla duyuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aksan, sektörde ciddi bir kalifiye eleman ihtiyacının olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 5,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip bir sektör olarak daha ileri gidebilmek için nitelikli ara elemana ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada da YATED olarak öğrencilerimize destek oluyoruz. Yeni mezun bir öğrencimiz asgari ücretin üstünde bir maaşla sektörde kendisine iş bulabiliyor. İyi bir teknisyenin maaşı ise 60 bin liraya kadar çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

YATED Üyesi Akhan Akkuş da devletin bir denizcilik stratejisi ortaya koyması gerektiğini belirterek, herkesin denizcilik bilincine sahip olmasının büyük önem taşıdığını aktardı.

Akkuş, "Bir denizcilik bakanlığı olursa, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak çok ciddi kapasitelere ulaşabilir, dünyanın en büyük denizcilik ülkelerinden biri olabiliriz. İhracat gelirimiz de artar, istihdama da çok büyük katkı sağlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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