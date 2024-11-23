Yatırım Araçları Kazandırdı

Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,94 yükselerek 11.342,83 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,79 değer kaybıyla 9.173,72 puan, Sanayi Endeksi 1,17 artışla 12.617,73 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,52 düşüşle 13.270,42 puan oldu.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 16,96 ile Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri oldu.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmelerini, yüzde 13,48 ile CW Enerji, yüzde 10,48 ile Akbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,44 ile Adel Kalemcilik, yüzde 6,30 ile Reeder Teknoloji, yüzde 6,16 ile Pegasus Hava Taşımacılığı olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 501 milyar 900 milyon lirayla Garanti BBVA, 492 milyar 725 milyon lirayla Koç Holding ve 385 milyar 710 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 5,49 artışla 3 bin liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,41 değer kazanarak 20 bin 350 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artışla 34,5500 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,80 azalışla 36,0330 lira oldu.

Geçen hafta 43,5120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,54 değer kaybederek 43,2750 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,20 düşüşle 38,6430 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)