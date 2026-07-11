Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,61, BES fonları yüzde 0,69 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,20 ile "Kıymetli Maden Fonları" nda, en fazla azalış yüzde 2,08 ile "Hisse Senedi Fonları" nda gerçekleşti.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,91'le "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 3 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -0,61 1189 824 Borsa Yatırım Fonları -1,96 7 23 Borçlanma Araçları Fonları 0,24 66 19 Fon Sepeti Fonları -0,39 29 63 Hisse Senedi Fonları -2,08 30 151 Karma ve Değişken Fonlar -0,86 49 123 Katılım Fonları 0,33 80 22 Kıymetli Maden Fonları 1,20 26 1 Para Piyasası Fonları 0,73 79 0 Serbest Fon -0,64 830 445 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları -0,69 138 260 Başlangıç Fonları 0,69 10 0 Borçlanma Araçları -0,32 21 22 Değişken -1,02 23 98 Devlet Katkısı -2,14 0 12 Endeks -3,00 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,60 6 18 Hisse Senedi -2,21 0 42 Karma -0,23 5 6 Katılım -0,16 17 27 Kıymetli Madenler 0,91 19 1 OKS Katılım 0,46 22 2 OKS Standart -0,81 0 10 Para Piyasası 0,69 13 0 Standart -1,18 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,70 1 2 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA