Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,71 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,41 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,18 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,64 ile "Kıymetli Madenler" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,45 1149 192 Borsa Yatırım Fonları -0,18 11 9 Borçlanma Araçları Fonları 0,83 70 1 Fon Sepeti Fonları 0,79 65 6 Hisse Senedi Fonları 0,07 58 50 Karma ve Değişken Fonlar 0,75 105 15 Katılım Fonları 1,11 42 2 Kıymetli Maden Fonları 2,41 16 0 Para Piyasası Fonları 0,75 45 0 Serbest Fon 0,31 748 118 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,71 337 39 Başlangıç Fonları 0,95 10 0 Borçlanma Araçları 0,98 45 1 Değişken 0,48 123 17 Devlet Katkısı 0,89 12 0 Endeks 1,36 4 0 Fon Sepeti Fonu 0,68 14 1 Hisse Senedi 0,53 23 9 Karma 1,15 9 0 Katılım 0,44 21 9 Kıymetli Madenler 1,64 15 0 OKS Katılım 0,85 24 0 OKS Standart 0,58 9 1 Para Piyasası 0,87 13 0 Standart 1,05 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,75 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA