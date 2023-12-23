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Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,71 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,41 ile 'Kıymetli Maden Fonları' olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,18 ile 'Borsa Yatırım Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,64 ile 'Kıymetli Madenler' olurken, gerileyen fon bulunmuyor. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet).

Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı
23.12.2023 - 11:07,
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,71 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,41 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,18 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,64 ile "Kıymetli Madenler" olurken, gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,451149192
Borsa Yatırım Fonları-0,18119
Borçlanma Araçları Fonları0,83701
Fon Sepeti Fonları0,79656
Hisse Senedi Fonları0,075850
Karma ve Değişken Fonlar0,7510515
Katılım Fonları1,11422
Kıymetli Maden Fonları2,41160
Para Piyasası Fonları0,75450
Serbest Fon0,31748118
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,7133739
Başlangıç Fonları0,95100
Borçlanma Araçları0,98451
Değişken0,4812317
Devlet Katkısı0,89120
Endeks1,3640
Fon Sepeti Fonu0,68141
Hisse Senedi0,53239
Karma1,1590
Katılım0,44219
Kıymetli Madenler1,64150
OKS Katılım0,85240
OKS Standart0,5891
Para Piyasası0,87130
Standart1,05121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,7530
(Sürecek)

Kaynak: AA
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