Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,18, BES fonları ortalama yüzde 0,84 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 6,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" gösterirken, tek gerileyen fon ise yüzde 0,03 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 6,57 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en fazla gerileyen fon yüzde 1,21 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 1,18 1132 264 Borsa Yatırım Fonları 0,48 5 15 Borçlanma Araçları Fonları 0,77 62 8 Fon Sepeti Fonları 2,77 69 3 Hisse Senedi Fonları -0,03 44 66 Karma ve Değişken Fonlar 1,62 107 18 Katılım Fonları 2,01 44 2 Kıymetli Maden Fonları 6,32 17 0 Para Piyasası Fonları 0,85 48 0 Serbest Fon 1,04 741 167 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,84 254 122 Başlangıç Fonları 0,81 10 0 Borçlanma Araçları 0,93 36 10 Değişken 0,78 96 44 Devlet Katkısı -0,82 1 11 Endeks -0,82 1 3 Fon Sepeti Fonu 1,38 13 2 Hisse Senedi -0,77 7 25 Karma 1,40 7 2 Katılım 1,17 23 7 Kıymetli Madenler 6,57 15 0 OKS Katılım 0,71 22 2 OKS Standart 0,22 6 4 Para Piyasası 0,82 13 0 Standart -0,06 4 9 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,21 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA