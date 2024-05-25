Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları ortalama yüzde 2,15 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım Fonları" gösterirken, tek gerileyen fon yüzde 0,78 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 5,95 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen fon yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 1,13 1012 424 Borsa Yatırım Fonları 3,97 16 4 Borçlanma Araçları Fonları 0,74 59 11 Fon Sepeti Fonları 1,62 65 8 Hisse Senedi Fonları 3,80 110 6 Karma ve Değişken Fonlar 1,55 111 20 Katılım Fonları 0,52 37 13 Kıymetli Maden Fonları -0,78 0 17 Para Piyasası Fonları 0,93 50 0 Serbest Fon 0,81 580 349 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 2,15 337 42 Başlangıç Fonları 0,99 10 0 Borçlanma Araçları 0,58 29 17 Değişken 2,83 138 3 Devlet Katkısı 3,50 12 0 Endeks 5,95 4 0 Fon Sepeti Fonu 1,74 15 0 Hisse Senedi 4,11 31 1 Karma 1,61 7 2 Katılım 1,97 30 2 Kıymetli Madenler -0,89 0 15 OKS Katılım 0,99 22 2 OKS Standart 1,84 10 0 Para Piyasası 0,96 13 0 Standart 2,31 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,60 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA