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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları ortalama yüzde 2,15 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 3,97 ile 'Borsa Yatırım Fonları' gösterirken, tek gerileyen fon yüzde 0,78 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 5,95 ile 'Endeks'te görülürken, tek gerileyen fon yüzde 0,89 ile 'Kıymetli Madenler' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet. Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet.

25.05.2024 09:23
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,13, BES fonları ortalama yüzde 2,15 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 3,97 ile "Borsa Yatırım Fonları" gösterirken, tek gerileyen fon yüzde 0,78 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 5,95 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen fon yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,131012424
Borsa Yatırım Fonları3,97164
Borçlanma Araçları Fonları0,745911
Fon Sepeti Fonları1,62658
Hisse Senedi Fonları3,801106
Karma ve Değişken Fonlar1,5511120
Katılım Fonları0,523713
Kıymetli Maden Fonları-0,78017
Para Piyasası Fonları0,93500
Serbest Fon0,81580349
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 2,1533742
Başlangıç Fonları0,99100
Borçlanma Araçları0,582917
Değişken2,831383
Devlet Katkısı3,50120
Endeks5,9540
Fon Sepeti Fonu1,74150
Hisse Senedi4,11311
Karma1,6172
Katılım1,97302
Kıymetli Madenler-0,89015
OKS Katılım0,99222
OKS Standart1,84100
Para Piyasası0,96130
Standart2,31130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,6030
(Sürecek)

Kaynak: AA

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