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Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (1)

15.01.2022 11:09
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 2.072,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.017,99 puanı, en yüksek 2.086,96 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,70 artışla 1.905,99 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,20 kazançla 3.757,09 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,51 primle 1.496,16 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,39 değerle 2.747,09 puana yükseldi.

Kardemir en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,70 ile Kardemir oldu. Kardemir'i, yüzde 24,50 ile Coca Cola İçecek ve yüzde 19,40 ile İndeks Bilgisayar izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,65 ile Logo Yazılım, yüzde 6,41 ile Tofaş ve yüzde 6,09 ile RTA Laboratuvar şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 110 milyar 180 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 95 milyar 658 milyon lirayla Ford Otosan ve 84 milyar 560 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,28 düşüşle 794 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,27 azalışla 5 bin 253 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 2 değer kaybederek 13,5320 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,95 azalışla 15,4820 lira oldu.

Geçen hafta 18,7660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,87 kayıpla 18,6020 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,81 değer kaybederek 14,8970 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Borsa İstanbul, Yatırım, Borsa, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika Ekonomi


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