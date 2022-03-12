Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,61 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF ise yüzde 9,25'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,150099
|10,61
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,241569
|9,43
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|96,478087
|8,96
|QNB Finans Portföy Altın Katılım BYF
|83,233904
|8,77
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,080237
|8,33
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,373476
|8,16
|QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF
|79,449021
|8,09
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,824012
|7,79
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,884619
|7,78
|HSBC Portföy Altın Fonu
|7,598338
|7,72
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF
|0,022367
|9,25
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Temkinli Değişken EYF
|0,029130
|8,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,040016
|8,64
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Dengeli Değ. EYF
|0,041943
|8,35
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,032989
|7,51
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,099777
|7,45
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,098569
|7,41
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,097170
|7,38
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,100180
|7,29
|Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF
|0,104353
|7,26
(Sürecek)
Kaynak: AA
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