Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (4)

23.04.2022 10:59
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,17 ile Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,17 ile Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3089655,17
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,5600715,07
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF22,8115285,05
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)33,5754724,80
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,3621034,71
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0781004,68
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,2395394,66
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu3,6287874,62
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1040964,61
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)4,2136104,53
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,2761804,75
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1655664,74
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0795693,95
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,3307533,91
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0452413,88
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2941883,86
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1754213,83
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,3333663,83
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1170303,82
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0708413,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Ordu Yardımlaşma Kurumu, Spor Federasyonu, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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