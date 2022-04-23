Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,17 ile Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.

Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: