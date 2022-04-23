Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,17 ile Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) oldu.
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,308965
|5,17
|Neo Portföy Birinci Değişken Fon
|1,560071
|5,07
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|22,811528
|5,05
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|33,575472
|4,80
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,362103
|4,71
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078100
|4,68
|Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,239539
|4,66
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|3,628787
|4,62
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104096
|4,61
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,213610
|4,53
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,276180
|4,75
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,165566
|4,74
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,079569
|3,95
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,330753
|3,91
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,045241
|3,88
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,294188
|3,86
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,175421
|3,83
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,333366
|3,83
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,117030
|3,82
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,070841
|3,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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