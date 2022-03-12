Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (5)

12.03.2022 11:10
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,46 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,46 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 1,52'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,095470-3,46
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,227812-1,90
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,62-1,88
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,82-1,78
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.Sen. Fonu (HSYF)0,047795-1,68
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)2,738057-1,66
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF17,828992-1,61
Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF0,91303-1,59
HSBC Portföy Sürdr. Hisse Senedi Fonu (HSYF)0,009784-1,51
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,174423-1,43
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,028916-1,52
AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,088705-1,50
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,153887-1,48
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF0,02842-1,25
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,021077-1,18
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020301-1,15
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,013918-1,12
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018976-1,12
AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF0,01938-1,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021493-1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Spor Federasyonu, İstanbul, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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