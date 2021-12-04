Yatırımcılar kara kara düşünüyor: Dolar mı, borsa mı yoksa kripto mu?

Tasarruf sahipleri için oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Hem hisse senedi, hem döviz, hem altın, hem mevduat hem de kripto varlık piyasalarında çok sert fiyat hareketleri yaşanıyor. Geldiğimiz son durumda, tasarrufl arını hangi yatırım aracında değerlendiriyorsa değerlendirsin herkes ne yapması gerektiği konusunda kararsız. Dünya Gazetesi'nin haberine göre doları olan "satmalı mıyım" diye düşünürken, elinde TL olan da "dolar mı alsam, daha da çıkar mı?" diye düşünüyor.

DOLAR ALINIR MI?

Uzmanların önerisine göre düşük seviyelerden döviz alan biri mevcut seviyelerde döviz birikiminin bir kısmını satıp 'izleme' moduna geçebilir. Mevcut seviyelerden yeni alım yapmak biraz riskli olabilir. Zira Merkez Bankası'nın 16 Aralık'taki faiz kararı önemli. 100 baz puanlık bir indirim daha olacağı beklentisi fiyatlanmış durumda. Uzmanlar, yatırımcıların yeni alım için aceleci davranmamalarını söylüyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELMİYOR?

Bitcoin'de yukarı hareketlerin sınırlı kalması dikkat çekiyor. Bunun teknik anlamda açıklaması 59.000-60.000 dolar bandında bulunan direnç bölgesini aşamaması. 69 bin dolarlık seviyelerden başlayan düşüş trend çizgisinin oluşturduğu bir satış baskısı var. Bu satış baskısının ortadan kalkması için 60.000 dolar seviyesinin üzerinde hacimli kapanışlar gerekiyor. Bunun dışındaki yükselişlerin sınırlı kalması ve direnç noktalarında satışlarla karşılaşma ihtimali yüksek.

KAR SATIŞI ÖNERİLİYOR

Sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerin ardından mevcut pozisyonlar korunarak kârda olduğunuz yatırım araçlarında bir miktar kâr satışı yapılabilir. Bu sayede aşağı yönlü riskleri bir miktar azaltmış olursunuz. Pozisyonunuz tam bozmadığınız için de yukarı hareketlerde getiri elde etmeye devam edersiniz. Parasını TL'de tutan ve düşen faiz getirisinden memnun olmayanlar ise sepet oluşturabilirler. Bu sepete, sabit getirili enstrümanların yanına borsadaki son ralliye tam ayak uyduramamış, döviz geliri/pozisyonu yüksek şirket hisseleri ve çok çok düşük oranda kripto varlık eklenebilir.