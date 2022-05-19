BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak - Son Dakika
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BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak

19.05.2022 09:48
BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında ihracat konusunda iş birliği protokolü imzalanacağı bildirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) arasında ihracat konusunda iş birliği protokolü imzalanacağı bildirildi.

BAİB'den yapılan açıklamaya göre, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu birliği ziyaret etti.

Kamacıoğlu görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ihracatını artırmak istediklerini belirtti.

İhracatın milli ekonomiye etkisine işaret eden Kamacıoğlu, "Hellim peynirimizi bilmeyen yoktur. Biz 50 milyon dolarlık hellim peyniri ihracatı yaparken, Rum kesimi 300 milyon avroluk ihracat yapıyor. Aynı potansiyel bizde de var. Çok değerli ihraç ürünlerimiz var ama ihraç etme konusunda eksikliğimiz var. Yeni pazarlara açılmak için yapmamız gerekenler var. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kamacıoğlu, görüştükleri İngiliz iş insanlarının KKTC ürünlerini almaya sıcak baktığını anlattı.

BAİB Başkanı Çavuşoğlu da KKTC ürünlerini ihraç etme konusunda her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Batı Akdenizli ihracatçılarla heyet olarak KKTC'ye gidip KTSO üyeleriyle çalışmalar yapabileceklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projeleri düzenleyerek, sektörlerimizin ihracatını geliştirmek için yurt dışına açılıyoruz. Bu yönde çalışmalar gerçekleştirmeniz için personelinizin eğitimi konusunda da destek veririz. Yeter ki KKTC'nin ihracatı gelişsin, ekonomisi gelişsin."

Görüşmelerin ardından protokol imzalanmasına karar verildi. İlerleyen aylarda ihracat alanında iş birliğini içeren protokol imzalanması bekleniyor.

BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak
BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak
BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak
BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak
BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak
BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak
BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BAİB ile KTSO ihracat konusunda iş birliği yapacak - Son Dakika


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