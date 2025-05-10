Yavuzeli'nde Kadınlar Seracılıkta Başarıya Koşuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yavuzeli'nde Kadınlar Seracılıkta Başarıya Koşuyor

Yavuzeli\'nde Kadınlar Seracılıkta Başarıya Koşuyor

Yavuzeli ilçesinde kadın çiftçiler, seracılık projesiyle hem üretim yapıyor hem de ilham veriyor.

10.05.2025 14:01
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında eğitim aldıkları seralarda üretime başlayan kadınlar, seracılıkta gösterdikleri başarıyla ilçedeki diğer kadınlara da ilham kaynağı oluyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, GAP bölgesinde üretim ve istihdam için seracılığın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği proje büyük ilgi görüyor.

Projenin uygulama yeri olarak Yavuzeli ilçesinin belirlenmesinin ardından hayata geçirilen "Seracı Kadınlar Güçleniyor" projesi kapsamında kadın çiftçilere seracılık eğitimi verilmesi amacıyla eğitim ve uygulama serası kuruldu.

Kadın çiftçilerin tarım alanındaki bilgi birikimini artırmak ve sektörde tecrübe kazanmalarına destek olmak amacıyla ilçede sera kurmak isteyen kadın çiftçilere önemli destekler veriliyor.

Yavuzeli Kaymakamlığı ile Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede açılan seracılık kursuna katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından verilen desteklerle sera kuruyor.

İlçede üretim ve istihdam için seracılığın yaygınlaştırılması projesi kapsamında, Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün eğitim ve uygulama serasında eğitim alan 13 kadına birer dönüm sera kurulumu yapıldı.

İlçede kurulan 13 serada salatalık yetiştiren kadınlar, daha sonraki dönemlerde farklı sebze ve meyve üretmeyi de hedefliyor. Seralarda yetiştirdikleri ve büyük talep gören ürünlerle adından söz ettiren kadınlar, ilerleyen süreçte sera sayısını çoğaltmayı hedefliyor.

Kadınlar, bir taraftan tarım ve üretim alanında kendilerini geliştirirken bir taraftan da seralarında elde ettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gününün büyük bölümünü serada geçiren kadınlar, gösterdikleri başarıları sayesinde diğer kadınlara da örnek oluyor. Örnek aldıkları kadınların çalışmalarıyla gurur duyan ilçedeki diğer kadınlarda seracılığa adım atmak istiyor.

"Günde 400-500 kilo salatalık elde ediyoruz"

3 yıl önce sera yetiştiriciliği için Şanlıurfa'dan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine yerleştiklerini belirten kadın çiftçi Özlem Baz, "Seramızda salatalık yetiştirmeye başladık. Günde 400-500 kilo salatalık elde ediyoruz. Bu işe başladığım için çok mutluyum. Serada çalışanların hepsi kadınlardan oluşmaktadır. Şimdiye kadar hepimiz evde oturan kadınlardık. Bu proje sayesinde kadınlarımızın hepsi çalışıyor. Hem üretim yapıyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz" dedi.

İlçedeki kadınların güç birliğinin sonucu olarak bu seraların kurulduğunu söyleyen Esra Şeyma Bağcı da, "Seraya salatalık ektik. Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü böyle bir proje başlattı. Bizde projeye başvurduk. Bize önce eğitim verdiler. Teori ve pratik eğitim aldık. Daha sonra bizim için sera kurdular. Bizde serada üretime başladık. Kadınlar için 13 tane sera kuruldu. Devletimizin desteğiyle evde oturan kadınlar işsiz kadınlar şu an sera sahibi kadınlar olduk" diye konuştu.

Seracılık kursuna başladıklarında çevrelerindeki bazı kişilerin bu işi yapabileceklerine inanmadıklarını belirten Fidan Göksu ise, "Bize, 'siz kadınsınız, evde oturursunuz, tarımdan anlamazsınız' dediler ama biz aksine çalıştık ve çabaladık. Şu anda çok şükür seracılığa başladık ve iyi verim alıyoruz. Bize, 'siz bu işi yapamazsınız' diyenlerin aksine kendimizi geliştirdik. İleriki zamanda inşallah daha da büyüyecek ve kendimizi geliştirmek için çabalayacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yavuzeli'nde Kadınlar Seracılıkta Başarıya Koşuyor - Son Dakika

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