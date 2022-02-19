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Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira - Son Dakika

Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira

19.02.2022 12:46
Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira

Baharın kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde; İran üzerinden Türkiye'ye gelen ve gümrük vergisi nedeniyle fiyatı biraz yüksek olan karpuzun kilosu 15 liradan satılıyor. Karpuzun bir tanesinin fiyatı 100 lirayı buluyor.

Daha çok aşeren kadınların yakınları tarafından satın alınan siyah İran karpuzları, Eskişehir Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri tezgahlarında yerini aldı. Yaz aylarında satışa çıkan karpuzun kilogram fiyatı, mevsimi olmadığı zamanlarda 15 liraya kadar çıkıyor. Kış aylarında Türkiye'de üretimi olmadığı için İran'dan ithal edilen siyah karpuzlar, nakliye masraflarından dolayı yüksek fiyatlardan satılıyor.

Karpuz tezgahlara düştü, kilosu 15 liradan satılıyor

"TÜRKİYE'DE YETİŞSE KİLOSU 7 LİRADAN SATILIR"

Manav tezgahlarında karpuz bulunmadığı zaman birçok vatandaşın sorduğunu söyleyen Eskişehirli pazarcı Halil Erdağ, siyah karpuzları genellikle hamile kadınların eşlerinin satın aldığını belirtti. Erdağ, "Karpuz bu mevsimde Türkiye'de yetişmediği için İran'dan geliyor. İran'dan geldiği için gümrük vergisinden dolayı fiyatı biraz pahalı. Türkiye'de yetişse kilosu 7 liradan satılır ama İran'dan geldiği için nakliye masraflarıyla birlikte kilosu 15 lira. Genellikle hamileler satın alıyor, keyfi alan müşterimiz pek yok. Satın alan müşterimiz çok oluyor, tezgahımızda olmayınca çok soruyorlar" dedi.

Karpuz tezgahlara düştü, kilosu 15 liradan satılıyor

"TADI YAZIN ÇIKAN TÜRK KARPUZLARINDAN BİLE DAHA TATLI"

Fiyatının alışılmışa göre çok pahalı olmasından dolayı keyfi alınacak bir ürün olmadığını dile getiren Halil Erdağ, tadının Türk karpuzlarından bile daha güzel olduğunu iddia etti. Erdağ, "Genelde aşeren müşterilerimiz alıyor ve 1 tane çok geleceği için dilim şeklinde satın alıyorlar. Keyfi alınacak bir ürün değil çünkü bir kapuz hemen hemen 100 liraya geliyor. Tadı yazın çıkan Türk karpuzlarından bile daha tatlı. İran karpuzu kumda yetiştiği için tadı güzel oluyor, buradaki karpuzlar toprakta yetiştiği için tadı İran karpuzları kadar tatlı olmuyor" diye konuştu.

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Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira 'Resimli Türkiye Florası'nın 3. cildi basıma hazır "Resimli Türkiye Florası"nın 3. cildi basıma hazır Türkiye Horting Federasyonu teşkilatlanmaya devam ediyor Türkiye Horting Federasyonu teşkilatlanmaya devam ediyor

Eskişehir, Türkiye, Türk, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira - Son Dakika
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