YD-ÜFE Şubat'ta Yükseldi - Son Dakika
YD-ÜFE Şubat'ta Yükseldi

23.03.2026 10:29
YD-ÜFE, Şubat ayında aylık %2,38, yıllık %35,55 artış gösterdi. Sanayi sektörü büyümekte.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,38, yıllık bazda yüzde 35,55 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre YD-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,55, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,53 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 28,9 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,66, imalatta yüzde 35,2 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 32,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 45,18, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 43,44, enerjide yüzde 14,12, sermaye mallarında yüzde 34,9 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,2, imalatta yüzde 2,36 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,5, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,13, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,81, enerjide yüzde 4,17, sermaye mallarında yüzde 1,69 artış kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları











Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,701,370,420,971,702,952,250,09-0,860,91
20252,012,054,064,412,403,423,031,322,010,91,021,88
20264,062,38









YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları











Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,90
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,40
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,725,1923,5
202520,4720,0819,3422,9225,3428,3830,0628,0127,7128,7531,1932,46
202635,1235,55









Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE Şubat'ta Yükseldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: YD-ÜFE Şubat'ta Yükseldi - Son Dakika
