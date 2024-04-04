YEDAŞ, Ramazan Bayramı\'nda kesintisiz enerji sağlamak için hazırlıklarını tamamladı

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, Ramazan Bayramı boyunca kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, 659 personel ve 127 jeneratörün ilgili yerlerde konumlandırıldığını söyledi.
Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya illerinde yaklaşık 3 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, Ramazan Bayramı'nda hem saha hem de çağrı merkezi çalışanları ile 7/24 görev başında olacak. Ramazan Bayramı'nda da kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren YEDAŞ, 5 bölgede 659 arıza onarım personeli, 241 araç ve 73 nöbetçi amirin bayram tatili boyunca hizmet vermesini planladı.
Toplam 659 personel ve 127 jeneratör ilgili yerlerde konumlandırıldı
YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, alınan önlemler hakkında, "YEDAŞ olarak, bayram boyunca kaliteli ve kesintisiz enerji sunmak amacıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 659 arıza onarım personeli, 241 araç ve 73 nöbetçi amir bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Meydana gelebilecek arızaları anlık takip etmek, uzaktan müdahalelerini sağlamak ve saha ekiplerimizle koordineli ilerleyebilmek adına 45 kişiden oluşan operasyon merkezi kadrosu 7/24 görevleri başında olacak. Ayrıca, dağıtım şebekesinde yaşanacak herhangi bir kesinti halinde, 127 adet jeneratör, ihtiyaç durumunda devreye alınabilecek şekilde kritik lokasyonlarda konumlandırılacak" dedi.
Bayramda planlı bakım çalışmalarının da askıya alındığını aktaran Yunus Emre Bilgi, uzaktan izleme sistemleri, çağrı merkezi ve diğer kanallar üzerinden gelen bildirimler doğrultusunda, ilgili yere en yakın ekibi yönlendirerek arızanın giderilmesini sağlayacaklarını belirtti.
7/24 çağrı merkezi desteği
Şirketten yapılan açıklamada, "Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan YEDAŞ, tüm müşterilerin talep ve şikayetlerine hızlı dönüş sağlamak adına, çağrı merkezinde maksimum sayıda müşteri temsilcisini görevlendirdi. Tüm bu organizasyonun eksiksiz ilerlemesini sağlayacak iletişim ekibi YEDAŞ Genel Müdürlük binasında konumlandırıldı. Buna ek olarak, muhtar WhatsApp grupları ile de koordineli şekilde iletişimin sürdürülmesi planlandı. Bu kapsamda, 186 Çağrı Merkezi, 0530 10 60 186 numaralı WhatsApp hattı, www.yedas.com Webchat, YEDAŞ destek Twitter hesabı ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden talep ve şikayetlere cevap verecek" denildi. - SAMSUN
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