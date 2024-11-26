YEDAŞ, Yoğun Hava Muhalefetinin Etkilerini Giderdi

Ekonomi

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, hava muhalefetinden toplam bin 600 trafo ve 130 bin abonenin etkilendiğine dikkat çekerek, elektrik kesintilerinin büyük ölçüde giderildiğini söyledi.

24-25 Kasım'da Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum illerinin büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun hava muhalefeti elektrik kesintilerine yol açtı. YEDAŞ, 352 araç ve 951 personel ile elektrik kesintilerine müdahale etti. Saha ekipleri, hava muhalefetinin etkili olduğu noktalarda gece-gündüz demeden çalışıp, elektrik hatlarındaki arızaları tespit ederek, onarım çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

"Toplamda 1600 trafo, 130 bin abone bu hava muhalefetinden etkilendi"

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti bölgemizde ciddi hasarlara yol açmıştır. Yaşanan afetteki en büyük etken, şiddetli rüzgar ile beraber kar yağışı kaynaklı iletkenlerde buz yükü oluşması ve eş zamanlı olarak havai hatların üzerine yıkılan ağaçların direk hasarlarına ve iletken kopmalarına neden olmasıdır. Toplamda 1600 trafo, 130 bin abone bu hava muhalefetinden etkilenmiştir. Bu süreçte YEDAŞ olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek, vatandaşlarımızın elektriksiz kalma süresini en aza indirmek için var gücümüzle çalıştık. Yoğun kar yağışı ve ağaç yıkılmalarına bağlı olarak ulaşımın kapandığı yerlerde valilik, belediye, il özel idare, AFAD ve diğer il, ilçe yerel yönetim birimleri ile koordineli biçimde hareket ettik. Şebeke hasarının fazla olduğu ve ulaşımda aksaklıkların yaşandığı yaklaşık 40 mahallede jeneratör desteği ile enerji sağladık. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden, zorlu koşullara rağmen büyük bir özveri ile çalışarak arızaları giderdi. Enerjilendirme çalışmalarımız kırsalda hala devam etmekle beraber şehir merkezlerinde enerjisiz hiçbir abone kalmamıştır. Kırsal kesimde ise az sayıda elektriksiz abonemiz bulunmaktadır. Bu bölgelerde de enerjilendirme çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacaktır. Bu süreçte bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve sabır gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN