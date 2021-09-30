Üye Girişi
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı - Son Dakika

Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı

30.09.2021 15:03

Bayilerde sıfır otomobilin bulunmadığı, galerilerde ikinci el araçların cep yaktığı şu dönemde gözler yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen araçlara çevrildi. İhale sistemiyle satışa çıkarılan araçlarda ciddi manada indirimler uygulanıyor. İhale ile piyasa değeri 400-500 bin lira olan araçlar, 200-250 bin lira arasında satışa çıkıyor. İhalede en yüksek teklifi veren ise aracın sahibi oluyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren yediemin otoparkları ikinci el araçlarla doldu. Yediemin otoparklarına bırakılan binlerce araç piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkarıldı. Bazı araçlar ise çürümeye terk edildi. Otopark yetkilisi Cihan Atalay, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, "Tahmini burada 100-150 adet icralık araç var. Buradaki araçlar yıllardır yatıyor." dedi.

BİNLERCE ARAÇ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Diğer yediemin otoparklarındaki araç sayısını da düşününce binlerce icralık araç otoparklarda bekliyor. Bir nevi aslında sahipleri tarafından çürümeye terk edildiler. Araç fiyatlarının yüksek seyrettiği bu dönemde gözler ikinci el araçların bulunduğu yediemin otoparklarına çevrildi. Onlarca araç icra sonucu yediemine getirildiler. En lüks araçtan, aile araçlarına, hatta kamyonete kadar bir çok aracı yediemin otoparkında bulmak mümkün. Araçlar açık artırma yoluyla satışa çıkarılıyor.

200-250 BİN LİRA İNDİRİM

İcralık araçların günü ve saati gazete veya icra müdürlüklerinin kapısında yayımlanıyor. Ayrıca e- Devlet sayfasından da bakılabiliyor. Piyasa değeri 400 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen bazı araçları bu otoparkta 200 bin lira ile 250 bin lira arasında bulmak mümkün. Bu araçlar açık artırma yoluyla satılıyor.

"EN YÜKSEK FİYATI VEREN ALIR"

Avukat Serkan Toper CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Araçlar ihaleye çıkarılarak değerinin yüzde 50'si oranında ihaleye çıkar. İhale günü, bu ihaleye katılmak isteyen herkes teminatını yatırmak suretiyle bu ihaleye iştirak edebilir. En yüksek fiyatı veren aracı alır. Araçlar yarı fiyatından satışa sunuluyor." dedi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Öte yandan İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki yedieminlik faaliyetleri özelleştirme kapsam ve programına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İcra ve İflas Kanununun 88. maddesi kapsamındaki yedieminlik faaliyetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, özelleştirme işlemlerinin işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun başka hukuki tasarruf yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Yedieminlik faaliyetleri bir bütün olarak veya bölgelere ayrılarak özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar yedieminlik faaliyetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut haliyle yürütülmesinin devam ettirilmesine karar verildi.

Söz konusu özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak. Öte yandan mülkiyeti hazine adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki parselin çevre düzeni ve imar planları değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı

CNN Türk, Tragger, Gazete, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • NURETTİN AVGIN: Yarı fiyatına ihale yolu ile satışa çıkar. Açık arttırmada en yüksek fiyatı veren satın alır. Üzerinde Rehin varsa zaten rehin bedelinin altına satılmaz. Genelde rayiç bedeli bulur. Üzerine bir de aracına göre %1 veya  KDV ödersiniz. Şansınıza o aracın satışına kimse girmez ve sadece siz girerseniz belki o zaman yarı fiyatının biraz üstüne satın alabilirsiniz KDV tabiki. Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü 16:17 Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar 16:10 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı 15:54 Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Billur Kalkavan'ın 15:00 Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar 14:04 Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar

Son Dakika Haberleri
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksit teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
İBB'nin bin adet yeni taksit teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti İBB'nin bin adet yeni taksit teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti         
16:31
Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor         
16:19
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar         
16:05
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 16:36:37. #1.13#
SON DAKİKA: Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement