Yeditepe Üniversitesine Yeni Rektör Atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeditepe Üniversitesine Yeni Rektör Atandı

Yeditepe Üniversitesine Yeni Rektör Atandı

Prof. Dr. Mehmet Durman, Yeditepe Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Devir teslim töreni gerçekleşti.

11.11.2024 12:49
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Durman atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mehmet Durman, rektörlük görevini Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'den devraldı.

İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan'ın başkanlık ettiği devir teslim törenine, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler ve yöneticiler katıldı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Dalan, Bingöl'ün yaklaşık 20 yıldır Yeditepe Üniversitesinde görev yaptığını, iki dönem de rektörlük görevini yürüttüğünü belirterek, tüm kademelerde üstün başarı gösterdiğini ifade etti.

Durman'ın rektörlük görevini devralmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Dalan, "Prof. Dr. Durman'ın akademik geçmişi ve deneyimleri, kendisinin bu emaneti en iyi şekilde taşıyacağına dair inancımı pekiştiriyor. Üniversitemizin gelişimine ve ilerlemesine değerli katkılar sağlayacağına dair güvenim tamdır." açıklamasında bulundu.

Bingöl'e plaket takdim eden Dalan, "Yeditepe Ailesi'ne katıldığınız ilk günden itibaren hiç bitmeyen dikkat ve özenle üniversitemizi geliştirdiniz. Bu üniversite bundan sonra da hepimizin olduğu gibi sizin yuvanızdır. Burada sağlık ve mutlulukla hep birlikte yaşamaya devam edeceğimizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Durman da Yeditepe Üniversitesi gibi büyük bir emaneti devralmaktan hem büyük bir heyecan hem de onur duyduğunu kaydetti.

Dalan ve Bingöl'ün, kendisini bu göreve layık görerek büyük bir sorumluluk ve çok değerli bir misyon yüklendiğini aktaran Durman, "Çok teşekkür ediyorum. Ben de görevim süresince bu sorumluluğun bilincinde olarak üniversitemizin değerleri, benimsediği ilkeler ve yürütülen başarılı çalışmalar ışığında, tüm paydaşlarımızla birlikte üniversitemizi daha da ileriye taşımak için çalışacağım. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün de Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'e teşekkür beratı sundu. Teşekkür beratında, Bingöl'ün üniversiteye sunduğu katkılardan bahsedildi.

Kaynak: AA

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