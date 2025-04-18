Marketlerde yemek kartlarına harcama limiti iddiasına peş peşe yanıt

Yemek kartlarına market sınırının getirildiği ve günlük en fazla 158 TL, aylık ise 3 bin 476 TL market harcaması yapılacağı yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaya atılan iddialara Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ve Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade'den yanıt geldi.

Ekonomim'e konuşan SGK kaynakları, bu yönde alınmış herhangi bir karar bulunmadığını ve yemek kartlarıyla ilgili herhangi bir harcama limiti söz konusu olmadığını ifade etti. SGK kaynakları ayrıca, bu iddiaların daha önce de gündeme getirildiğini ve kurumun resmi açıklama yaptığının altını çizdi.

SGK'dan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca, hizmet erbabına işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisnadır. İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2025 yılı için 240 TL'yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla, bu ödemeler de istisna kapsamında değerlendirilmektedir. Ödemenin 240 TL'yi aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilmektedir. 240 TL'lik yemek bedeli istisnası tutarı her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 2024 yılında 170 TL olarak tutar bu şekilde artırılarak 240 TL olarak belirlenmiştir. Vergi mevzuatında hiçbir zaman 158 TL'lik bir tutar söz konusu olmamıştır.

GVK da sınır günlük 240 TL olup aşan kısım ücret olarak vergilendirilmektedir. Bunun yemek çeki/yemek kartı veya nakit olarak verilmesi 240 TL'lik sınırı değiştirmemektedir.

DANIŞTAY'DAN KARAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan 5/12/2024 tarihli ve 2024/509 sayılı Karar ile 1/1/ 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 158,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yemek çeki/yemek kartı verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde de 158 TL'yi aşan kısım SGK tarafından prime esas kazancın tespitinde dikkate alınırken, Danıştay kararıyla yemek kartları için bu sınır kaldırılmıştır.

Bu karar sonrası işveren çalışanlarına yemek kartları vasıtasıyla yemek bedeli verdiğinde tutara bakılmaksızın, bu tutar üzerinden SGK primi hesaplanmamaktadır. "

OCAK AYINDA DA AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Öte yandan SGK, yemek kartlarının prime esas miktarına ilişkin kararın yürürlüğe girmesinin ardından aynı iddiaların güneme gelmesi üzerine, "Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" açıklamasını yapmıştı.

YEMEK KARTLARI DERNEĞİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade de, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama veya limitin söz konusu olmadığını belirtti.

Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "marketlerde yemek kartlarına limit uygulanacağına" dair haberler yer aldığını kaydederek, bu iddiaların aksine, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlamanın veya limitin söz konusu olmadığını vurguladı.

Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair sınırlama bulunmadığının altını çizen Piyade, şunları kaydetti:

"Haberde 'market kullanım limiti' olarak belirtilen 158 lira tutar, yalnızca nakit olarak yapılan yemek yardımlarında uygulanan günlük sigorta primi istisna tutarıdır. Bu limit, yemek kartıyla sağlanan yardımlara uygulanmamakta, dolayısıyla yemek kartlarıyla yapılan harcamalara dair bir sınırlamayı ifade etmemektedir. Yemek kartlarına yapılan yüklemeler, ayni yardım niteliğinde olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. maddesi ve SGK Genelgesi uyarınca tamamen sigorta priminden istisnadır."

"Yemek kartı sisteminin işleyişinde değişiklik söz konusu değil"

Öner Piyade, günlük 240 liraya kadar olan yemek yardımlarının gelir vergisinden istisna edildiğini anımsatarak, bu istisnanın yemek kartları üzerinden sağlanan yardımlarda KDV'nin de eklenmesiyle 264 lira olarak uygulandığını bildirdi.

Yemek yardımlarında gider yazma sınırının bulunmadığını belirten Piyade, şu ifadeleri kullandı:

"Mevzuata göre, işverenler tarafından yemek kartlarına yapılan tüm yüklemeler, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın gider olarak kazançtan indirilebilmektedir. Çalışanlara sağlanan yemek kartı desteği gerek vergi gerek sigorta primi açısından mevzuatta açık ve net bir şekilde düzenlenmiş olup, yemek kartı sisteminde işverenler ve çalışanlar için harcama noktalarının hiçbirinde herhangi bir tutar sınırı/limiti bulunmamaktadır. Yemek kartı sisteminin işleyişinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir."