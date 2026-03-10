Yemek Siparişi Düzenlemesi - Son Dakika
Yemek Siparişi Düzenlemesi

Yemek Siparişi Düzenlemesi
10.03.2026 16:51
Çevrim içi yemek siparişi platformları, komisyon ve hizmet bedellerini açıkça gösterecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle, çevrim içi yemek siparişi platformlarının restoranlardan aldığı komisyon ve hizmet bedelleri açık ve ayrıntılı şekilde gösterilecek, restoranlar kampanya ve indirimlere zorlanamayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yemek siparişi sektöründe faaliyet gösteren elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (platformlar) satıcılardan (restoranlar) tahsil ettiği komisyon, reklam, kurye ve kampanya katılım bedeli gibi farklı kalemler altındaki ücretlendirmelere standart getirildi. Kamuoyuna yansıyan yüksek komisyon oranları ve değişken ücretlendirme şikayetleri üzerine hazırlanan düzenlemeyle, taraflar arasındaki ticari ilişkilerde öngörülebilirliğin sağlanması hedeflendi.

Platformlar tarafından restoranlardan tahsil edilen tüm bedeller, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı şekilde yalnızca restoranın erişimine açık olan "satıcı paneli" üzerinden gösterilecek. Sipariş onay aşamasında tüketicilere de siparişin ulaştırılma sürecindeki giderlerin satıcıdan tahsil edildiği ve bu giderlerin hangi kalemlerden oluşabileceğine dair genel bir bilgilendirme sunulacak.

Siparişin oluşturulması, iletilmesi, ödeme sürecinin işletilmesi ve temel altyapı hizmetleri gibi "asli hizmetler" için restoranlardan ayrıca bir bedel talep edilemeyecek. Ayrıca, platform tarafından restorana ek bir hizmet sunulmaksızın sadece kampanya faaliyetlerine katılım gerekçesiyle ücret tahsil edilemeyecek. Eğer bir kampanya için ek hizmet veriliyorsa, bu hizmetin bedeli katılım öncesinde restoranlara açıkça bildirilecek.

Düzenleme 1 Nisan'da zorunlu hale geliyor

Düzenleme kapsamında komisyon bedellerinin hesaplanmasında uygulanacak yöntemler de tespit edildi.

Herhangi bir indirim uygulanmaması halinde komisyon, ürün bedeli üzerinden hesaplanacak. Sadece restoranın indirim yapması durumunda komisyon alıcının fiilen ödediği tutar esas alınarak belirlenecek. Platform ve restoranın birlikte indirim yapması halinde ise komisyon, alıcının ödediği bedele platformun karşıladığı indirim tutarı eklenerek hesaplanacak. Yeni dönemde restoranlar, ek hizmet, kampanya, indirim veya reklam faaliyetlerine katılmaya zorlanamayacak. Bu talepleri reddeden restoranlara yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Ek hizmetlerin sunumu tamamen restoranın onayına bağlı olacak ve bu onay her zaman geri alınabilecek.

Sektör temsilcilerine söz konusu düzenlemeye uyum için 1 Nisan 2026'ya kadar süre tanındı.

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Yemek Siparişi Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
