Yemeksepeti 2024'te En Sevilen Marka

Ekonomi

Yemeksepeti, 'Türkiye'nin Lovemark'ları' araştırmasının 'Online Yemek Siparişi' kategorisinde 2024 yılında da 'Türkiye'nin en sevdiği marka' olarak seçildi.

Türkiye'de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, MediaCat ve Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirilen, 15-55 yaş aralığında, kadın-erkek oranı dengeli, Türkiye temsili 2 bin kişinin katılımıyla yapılan "Türkiye'nin Lovemark'ları 2024" araştırmasında ödüle layık görüldü. Yemeksepeti'nin, "Online Yemek Siparişi" kategorisinde birinci sırada yer alarak, bu kategorideki "Lovemark" unvanını pekiştirdiği aktarıldı.

2007'den bu yana markaların hedef kitleleriyle kurdukları duygusal bağın gücünü ölçen Türkiye'nin Lovemark'ları araştırması, bu yıl 17'nci kez düzenlendi. Yapılan açıklamaya göre; Türkiye'deki en rekabetçi kategorilerde faaliyet gösteren markaların "Lovemark" statülerini ortaya koyan araştırmada Yemeksepeti, memnuniyeti odaklı hizmetleri sayesinde bu yıl da "Online Yemek Siparişi" kategorisinde birinci oldu.

Markanın ödüle layık görülmesinin, müşteri odaklılık, inovasyon, hizmet kalitesi ve güvenilirlik gibi temel değerlerdeki üstünlüğünü ortaya koyduğu belirtildi. Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI) yöntemiyle yapılan araştırma, zihin payı, duygusal yakınlık ve beklentileri karşılama düzeyi gibi kriterlere dayanarak Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) yaklaşımıyla analiz edildi. - İSTANBUL