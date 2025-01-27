Yemeksepeti Altın Lider Ödülleri'nde İki Başarı - Son Dakika
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Ekonomi

Yemeksepeti Altın Lider Ödülleri'nde İki Başarı

Yemeksepeti Altın Lider Ödülleri\'nde İki Başarı

Yemeksepeti'nin CEO'su Mert Baki ve CFO'su Sevil Tanrıdağlı, Altın Lider Ödülü kazandı.

27.01.2025 12:52
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Yemeksepeti, iş dünyasının prestijli ödüllerinden Altın Lider Ödülleri'nde çifte başarı elde etti. Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ve Yemeksepeti CFO'su Sevil Tanrıdağlı, Türkiye'nin en beğenilen liderleri arasına girerek Altın Lider Ödülü'ne layık görüldü.

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti'nin yöneticileri, iş dünyasının prestijli ödül platformlarından biri olan Altın Lider Ödülleri'nde çifte başarı elde etti. 16 Ocak'ta düzenlenen ödül töreninde, Türkiye'nin en beğenilen liderleri iş dünyasının oylarıyla belirlendi.

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, "Türkiye'nin En Beğenilen 50 CEO'su" kategorisinde en yüksek oyu alan liderler arasında yer alarak Altın Lider Ödülü'nün sahibi olurken; Yemeksepeti CFO'su Sevil Tanrıdağlı da "Türkiye'nin En Beğenilen 50 CFO'su" kategorisinde Altın Lider Ödülü'ne layık görüldü.

Demokratik oylama ve geniş katılım

Türkiye genelindeki tüm şirket çalışanları oy kullanma şansı elde etti. 73 binden fazla tekil oyun kullanıldığı Altın Lider Ödülleri'nde, Türkiye'nin en beğenilen liderleri, kendi kategorilerinde Altın Lider Ödülü'nün sahibi oldu.

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından hayata geçirilen Altın Lider Ödülleri, iş dünyasının en prestijli liderlik ödül platformlarından biri olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti Altın Lider Ödülleri'nde İki Başarı - Son Dakika

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