Yemeksepeti, İstanbul Marketing Awards\'ta İki Ödül Kazandı

Ekonomi

Yemeksepeti, İstanbul Marketing Awards 2024'te iki ödül kazandı.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Türk iş dünyasında pazarlama süreçlerini değerlendiren İstanbul Marketing Awards, bu yıl 6 ana kategoride sektörün en başarılı projelerini ödüllendirdi. Tasarımdan ürün geliştirmeye, marka iletişiminden satış sonrası hizmetlere kadar geniş bir yelpazede binden fazla proje, bağımsız jüri tarafından titizlikle incelendi.

Yemeksepeti, Zorlu PSM'de düzenlenen İstanbul Marketing Awards 2024 ödül töreninde, iki farklı projesiyle başarı elde etti. "Yemeksepeti'yle Keyfin Yerine Gelsin" projesi, "Kurum Markası İletişimi"; "Dünya Kediler Günü/Turşuhan" projesi ise "Sosyal Medya Üzerinden Gerçekleşen Dijital Pazarlama Kampanyası" kategorilerinde ödüle ulaştı.

İki proje de şirketin pazarlama stratejisine katkı sağladı

Yemeksepeti'nin yenilenmiş marka kimliği ve stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Yemeksepeti'yle Keyfin Yerine Gelsin projesi, tüketicilerin stresli anlarını keyifli anlara dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir konumlandırma ile hedef kitlesine ulaştı.

Kampanya, ilk ayında akla ilk gelen marka olma skorunda 1,2 puanlık bir artış sağladı. YouTube ve TikTok platformlarında gerçekleştirilen "Brand Lift Anketi" sonuçlarında, marka hatırlanabilirliği ve tercihinde önemli oranlarda artış görüldü. Sipariş sayısı ise Eylül 2024'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 büyüme kaydetti.

Hayvanseverlere hitap eden Dünya Kediler Günü/Turşuhan projesi ise TikTok ve Instagram'da yayımlanan yaratıcı içeriklerle geniş bir kitleye ulaştı. 8 Ağustos Dünya Kediler Günü kapsamında mama kategorisini öne çıkaran proje, yüksek izlenme ve etkileşim oranları yakaladı. TikTok'ta 11 milyon izlenme elde edilirken, bu rakama yüzde 60 daha düşük maliyetle ulaşıldı.

Kampanya dönemi boyunca "Yemeksepeti Market" siparişlerinde yüzde 55 artış sağlanırken, sepete eklenen ürün sayısı yüzde 94 yükseldi.