Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Haberin Videosunu İzleyin
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi
14.02.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi
Haber Videosu

Bursa'de yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası yoğun katılımla başladı. Açılışa özel birçok ürünün 100 TL'den satışa sunulması, mağaza önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

İnegöl ilçesinde yeni açılan bir mağazanın 100 TL'lik indirim kampanyası büyük bir izdiham oluşturdu.

BİRÇOK ÜRÜN 100 LİRAYA SATIŞA SUNULUNCA VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Olay, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Açılışa özel kampanya kapsamında birçok ürünün sadece 100 TL'den satışa sunulacağı duyurulurken, bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde mağaza önünde beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk artarken, zaman zaman kısa süreli izdiham yaşandı.

Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

KİMSE UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Görevlilerin uyarılarına rağmen içeriye ilk girenler arasında olmak isteyen kalabalık nedeniyle girişte sıkışmalar meydana geldi. Öte yandan, kısa sürede tükenen bazı ürünler nedeniyle mağaza içinde de hareketliliğin sürdüğü görüldü.

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    İnsanları bu hale getirenler kimler?? 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Allah'a yemin olsun çoğunluğu maglum Parti'nin ekonomi süper diyenler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli
Volkan Konak’ın eşinden yürek burkan paylaşım Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan paylaşım

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:17:55. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.