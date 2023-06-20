Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Hayırlı ve uğurlu olsun - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Hayırlı ve uğurlu olsun

20.06.2023 13:11

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından yeni asgari ücretin 11.402 TL olduğunu duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından işçi ve işveren kesimlerine teşekkür ederek, "Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından yeni asgari ücretin 11.402 TL olduğunu duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmış oldu.

"HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da işçi ve işveren kesimlerine teşekkür etti. Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
YORUMLAR (11)
  • Tuncay Aksu: Aynı oranda veya biraz daha fazla oranda herşeye zam da hemen geliyor neye yarıyor bu zam ben anlayamadım değişen birşey yok ki Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
  • RAHMİ ERDOĞAN: Bu ücret taban ücrettir. Bunun altında ücret vermeyeceksiniz demektir. bunun üzerinde sen ücret verdin de kim karşı çıktı. İşverenler bunu düşünerek ücret versinler. devlet taban ücret belirlemiş. bundan aşağı ücret veremezsin diyor. Bazı işverenler bunu bile vermiyor. Resmiyette veriyor göstererek, ücretin bir kısmını geri tahsil ediyorlarmış. Bunada yuuuuh denir artık. Yazıklar olsun da diyebilirsiniz. Allah ıslah etsin.... Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Reisten Allah razı olsun vardır hikmeti ilahisi daha iyi bilecek değiliz canımız feda olsun Allah başımızdan eksik etmesin Sandığı unutmayın yeter Cevap Yaz 20 62 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Hayırlı ve uğurlu olsun - Son Dakika


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