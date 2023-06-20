Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Hayırlı ve uğurlu olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından yeni asgari ücretin 11.402 TL olduğunu duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmış oldu.

"HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da işçi ve işveren kesimlerine teşekkür etti. Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.