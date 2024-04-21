Yeni bir şehrin kurulduğu enkaz kentte bin 500 TL yevmiyeye iş var, işçi yok
HATAY - Depremin yerle bir ettiği Hatay'ın yeniden inşa sürecinin başlamasıyla birlikte inşaat sektöründe iş yoğunluğu yaşanıyor. Yeni bir kentin kurulduğu Hatay'da kalıp ustalarının yevmiyeleri bin 500 TL'yi bulmuş durumda ve kentte işçi sıkıntısı yaşanıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'ın yeniden inşa edilmesi için çalışmalar kısa sürede başlamıştı. Yeni bir kentin kurulduğu Hatay'da adeta dört bir yanda inşaatlar yükseliyor. İş yoğunluğun yaşandığı kentte kalıp ustalarının yevmiyeleri ortalama bin 500 TL'yi bulmuş durumda. İnşaat ustalarının ve inşaat sektörünün en büyük sorunuysa alttan yetişen çırak olmaması ve yeteri kadar eleman olmaması. İnşaat ustaları, iş sorunu yaşayan ustalara Hatay'a gelip çalışabilirsiniz çağrısında bulundular.
"Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek"
Kalıp ustası Ahmet Turunç, işlerinin oldukça yoğun olduğunu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca yoğunluğun devam edeceğini belirterek "Bayağı yoğunuz, işçi bulma sıkıntımız var. Elimizden geldiği kadar güzel Hatay'ımızı inşa etmeye çalışacağız. İşimizin ağır olduğu için kimse bu işe el atmıyor. Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek gibi ama gerçekten çok yorulduk. Bir kalıpçının yevmiyesi Hatay'da ortalama bin 500 TL keşke böyle bir afet olmasaydı da böyle bir yoğunluk olmasaydı" dedi.
"Gelmek isteyenler diğer illerden gelip çalışabilirler"
Kalıp ustası Mecit Özçelik, yevmiyelerin ortalama bin 500 TL'yi bulduğunu belirterek diğer illerde iş bulmakta sorun yaşayan vatandaşlara Hatay'a gelin çağrısında bulundu. Özçelik, "Depremin ardından iş yoğunluğu çok var Hatay'da. Bu yoğunluğa yetişemiyoruz. Kalıp ustasının yevmiyesi bin 500 TL yevmiye alıyor Hatay'da. Alttan yetişen eleman yok, bölgede iş sahası da var. Gelmek isteyenler diğer illerden gelip çalışabilirler" ifadelerini kullandı.
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Depremin yerle bir ettiği Hatay'ın yeniden inşa sürecinin başlamasıyla birlikte inşaat sektöründe iş yoğunluğu yaşanıyor. Yeni bir kentin kurulduğu Hatay'da kalıp ustalarının yevmiyeleri bin 500 TL'yi bulmuş durumda ve kentte işçi sıkıntısı yaşanıyor. İnşaat ustaları, iş sorunu yaşayan ustalara 'Hatay'a gelip çalışabilirsiniz' çağrısında bulundular.
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