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Ekonomi

Yeni Çiftlere Altın Yatırımı Tavsiyesi

Yeni Çiftlere Altın Yatırımı Tavsiyesi

Hatay'da sarraf Ahmet Güney, yeni evlenen çiftlere altını bozdurmamaları için önerilerde bulundu.

21.09.2024 10:43
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Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, gram fiyatı 3 bin TL'yi bulan altınla ilgili yeni evlenen çiftlere altından vazgeçmemeleri önerisinde bulundu.

Yaz mevsiminin sonuna gelindiği bu günlerde evlenecek çiftlerde düğünlerini yaparak saadete erdiler. Düğünlerin ardından çiftler arasında altınla ilgili yaşanan diyaloglarsa en çok bilinmeyenlerden olmuş durumda. Çiftlerin düğünün ardından hayallerini gerçekleştirmek için kullandıkları düğün takıları bir süre sonra pişmanlığa neden oluyor. Hatay'da sarraflık yapan Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, yeni evlenen çiftlere önerilerde bulundu. Sarraf Güney, günümüzde altına yapılan yatırımın en karlı yatırım aracı olduğunu söyledi.

"Altın hemen hemen her gün artış sağlıyor ve bu artışın telafisi imkansız hale geliyor"

Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, altının hemen hemen her gün artış sağladığını ve çiftlerin şartları zorlayarak en son takılarını bozdurmaya yönelmeleri gerektiğini belirterek, "Düğün mevsimindeyiz, yoğun bir şekilde düğünler yapılıyor. Düğünde yapılan takıları genç çiftler heyecanla alıp, kuyumcuda bozdurduktan sonra araç alımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bizim onlara tavsiyemiz, böylesi düğün takılarını bir anda hemen getirip nakde dönmelerine gerek yoktur. İmkanlarını zorlayarak, güçlerini toparlayarak, paralarını ayarlayıp ihtiyaçlarını ona göre gidersinler. Çünkü altın hemen hemen her gün artış sağlıyor ve bu artışın telafisi imkansız hale geliyor. Bugün siz 100 gram altın bozdurup araba aldınız ama ileride arabayı satıp 100 gram alamıyorsunuz. Bunun kayıp olarak algılanması biraz daha seviyeli şekilde araç değişimlerine gitmelerini biz tavsiye ediyoruz" dedi.

"Altına yapılan yatırım her zaman karlı bir yatırım olarak ele alınmalıdır"

Altının gram fiyatının 3 bin TL'ye dayandığına dikkat çeken Sarraf Güney, altının diğer tüm argümanlara oranla yükselme ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Genç çiftlerin ihtiyaçları olduğu anda son dakikasında altınlarını bozdurmalarını öneririz. Günümüz şartlarında altının gramının 3 bin TL'ye dayandığını ön görürsek çok zarara uğramamaları için bu tavsiyelerimizi dikkate almalarını istiyoruz. Şu anda altın diğer tüm madenlere, tüm işçilikli ürünlere, materyallere, tüm argümanlara oranla düşük seviyelerde seyretmektedir. Altının yükselme durumu diğer tüm ürünler içerisinde daha güçlü, daha favori ve daha bilindik yatırım aracıdır. Altına yapılan yatırım her zaman karlı bir yatırım olarak ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Güney, Ekonomi, Finans, hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Çiftlere Altın Yatırımı Tavsiyesi - Son Dakika

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