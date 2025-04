Yeni Dünya Meyvesinde Hasat Başladı

Sarı altın yeni dünyada hasat başladı

MERSİN - Türkiye'de en çok Mersin'de üretilen 'sarı altın' olarak dillendirilen Malta eriğinde (yenidünya) açıkta hasat başladı. Zirai don nedeniyle verimin yüzde 50'den fazla düştüğü yeni dünya meyvesinin kilogramının kalitesine göre 50 ile 90 TL arasında alıcı buluğu belirtildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte açıkta çilekten, duta, kayısında eriğe kadar bir çok ürün hasat edilmeye başlandı. Sıcakla birlikte açıktaki yenidünya bahçelerinde meyvelerde olgunlaşarak sarardı, hasada geldi. En çok üretimin yapıldığı Tarsus ve Erdemli ilçelerine açıktaki bahçelerde hasat başladı. İşçiler bahçelere girerek özenle toplayıp kalitesine göre ayırdıkları meyveleri alıcılarına ulaştırmak üzere hale gönderdi. Zirai don nedeniyle yüzde 50 civarında zarar gören meyvelerin birinci kalitesinin 90 TL, ikinci kalitesi ise 50 ile 60 TL arasında alıcı bulduğu öğrenildi. Yenidünya meyvelerinin yurt içinin yanı sırda yurt dışına da gönderildiği ifade edildi.

Üretim birincisi Mersin

Türkiye'de yeni dünya üretiminin yaklaşık 7 bin dekar alanda yapıldığı yıllık 15 bin tondan fazla ürün elde edildiği öğrenildi. Yurt genelinde üretilen malta eriğinin yüzde 72'sinin 4 bin 800 dekarlık alanda Mersin'de gerçekleştirildiği belirtildi. Mersin'de ise en çok Tarsus ve Erdemli ilçelerinde üretilen malta eriğinin diğer ürünler gibi üreticiye ciddi bir ekonomik kazanç sağladığı ifade edildi.

Hasatta çalışan işçilerden Miktat Demirşen sabah erkenden mesaiye başladıklarını belirterek, özenli bir şekilde topladıkları ürünleri sepetlere koyup paketlemeye gönderdiklerini söyledi. Paketleme işini yaptığını aktaran Zehra Demirşen ise, kalitesine göre ayırıp satışa gönderdiklerini anlattı.

60 ile 90 TL arasında alıcı buluyor

Üretici Hüseyin Çiftçi de," Her gün sabah erkenden mesaiye başlıyoruz, 14.00'a kadar çalışıyoruz. Her gün ortalama 2 ton civarında yeni dünya topluyoruz. Ben ürünlerimi hale gönderiyorum. Oradan ise yurt içinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok ile gidiyor. Yurt dışında ise Dubai ve Irak başta olmak üzere her yere gidiyor" dedi.

Açıkta hasat yaptıkları ürünlerin kalitesine göre 60 ile 90 TL arasında gittiğini aktaran Çiftçi, zirai don nedeniyle rekoltenin bu sene düşük olduğunu söyledi.

Yeni dünya meyvesinin yoğun olarak yetiştirildiği Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu da," Bu sene açıkta yetiştirilen yeni dünya meyvelerimizi soğuk vurdu. Bahçelerden en az yüzde 50 hasar var. Ama örtü altında ürünlerimiz iyi, soba yakarak kurtardık. Dışarda hasat edilen ürünlerimiz 50 ile 80-90 TL arasında gidiyor. Örtü altındaki son ürünler ise 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.