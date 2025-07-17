Yeni Fiyat Etiketi Yönetmeliği Duyuruldu

TİCARET Bakanlığı, 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikle, satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin 'dara'nın alınmasının zorunlu olacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde tüketici lehine yeni düzenlemelerin hayata geçireceği belirtildi. Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlendiği belirtilerek, "Temel amacı 'Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek' olan yönetmelik, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Görüşe açılan yönetmelik taslağında yer alan düzenleme ile; satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır. Bir ahilik geleneği olan 'Ölçü ve Tartıda Doğruluk' ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartımı esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecektir. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmıştır" denildi.

FİYAT LİSTESİ KAREKODLA DA GÖRÜLECEK

Gelişen teknolojiye uyumlu yeniliklerin hayata geçirileceği belirtilerek, "Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanı sıra bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmiştir. Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedeflenmektedir. Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler açısından fiyat etiketi ile birlikte, 'fiyat gör' gibi elektronik cihazların kullanılması imkanı getirilerek, sektörün gelişen teknolojiye uyumu sağlanırken, tüketicilerin de doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Bakanlık, söz konusu Fiyat Etiket Yönetmeliği hususunda, ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra, gerekli son değerlendirmelerin yapılıp, ilgili yönetmeliğin resmi onaya sunulacağını bildirdi.