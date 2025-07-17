Yeni Fiyat Etiketi Yönetmeliği Duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yeni Fiyat Etiketi Yönetmeliği Duyuruldu

17.07.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını korumak için Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapacak.

TİCARET Bakanlığı, 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikle, satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin 'dara'nın alınmasının zorunlu olacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde tüketici lehine yeni düzenlemelerin hayata geçireceği belirtildi. Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile düzenlendiği belirtilerek, "Temel amacı 'Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek' olan yönetmelik, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Görüşe açılan yönetmelik taslağında yer alan düzenleme ile; satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır. Bir ahilik geleneği olan 'Ölçü ve Tartıda Doğruluk' ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartımı esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecektir. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmıştır" denildi.

FİYAT LİSTESİ KAREKODLA DA GÖRÜLECEK

Gelişen teknolojiye uyumlu yeniliklerin hayata geçirileceği belirtilerek, "Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanı sıra bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmiştir. Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedeflenmektedir. Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler açısından fiyat etiketi ile birlikte, 'fiyat gör' gibi elektronik cihazların kullanılması imkanı getirilerek, sektörün gelişen teknolojiye uyumu sağlanırken, tüketicilerin de doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Bakanlık, söz konusu Fiyat Etiket Yönetmeliği hususunda, ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra, gerekli son değerlendirmelerin yapılıp, ilgili yönetmeliğin resmi onaya sunulacağını bildirdi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Fiyat Etiketi Yönetmeliği Duyuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Faladdin’in sahibi gözaltına alındı 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu Faladdin'in sahibi gözaltına alındı! 107.5 milyon liralık mal varlığına el kondu
Süveyda’da Çatışmalar Yeniden Başladı Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Başladı
Real Madrid’de ayrılık resmen duyuruldu Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis’e götürdü Donald Trump, Kulüpler Dünya Kupası madalyasını cebine attı, kupayı Oval Ofis'e götürdü
Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp’ün formasını emekli etti Yeni Malatyaspor, depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp'ün formasını emekli etti
Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı Devlet Bahçeli, DEM heyetini kapıda karşıladı
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu

08:54
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
15:42
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
15:38
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama
Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
15:31
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
15:26
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a yeni saldırılar düzenledi Ölü ve yaralılar var
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
15:26
Fenerbahçe Milan Skriniar’ın transferinde geri sayıma geçti
Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti
15:15
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
15:13
Güven Yalçın Süper Lig’e geri döndü
Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü
15:07
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
14:59
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi
Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
14:49
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
Hız sınırı ihlali yapan ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
14:38
Joshua King, Arabistan’a transfer oldu Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 11:28:21. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Fiyat Etiketi Yönetmeliği Duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.