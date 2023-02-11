Yeni ilanlarda dikkat çeken ayrıntı; İkinci el araçlar depremzede paylı satılıyor

Deprem bölgelerine yardımlar sürerken, ilan sayfalarında ikinci el otomobiller bedelinin bir kısmı depremzedelere bağışlanacak şekilde satışa çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce kişinin evi yıkıldı. Türkiye'nin her bölgesinden yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmaya çalışıyor. Vatandaşlar, maddi yardımların yanında ihtiyaç malzemelerini bölgeye sevk ediyor.

Zor günlerde depremzedelere nakdi yardımların artırılması için bazı araç sahipleri harekete geçti. Bir kısmı depremzedelere bağışlanacak şekilde satışa konulan ikinci el araçlar dikkat çekti.

Söz konusu ilanlarda araçların satılması durumunda depremzedelere bağışlanacak tutar 5 bin lira bazılarında ise 30 bin lira olarak belirtiliyor. Bir ilanda ise depremzedelere konteyner alınması vaadiyle satışa konulduğu görüldü.

Araçların fiyatları 135 bin lira ile 700 bin lira arasında değişiyor. - İSTANBUL