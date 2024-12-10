Yeni İstihdamda Rekor: 1 Milyon 31 Bin Kişi - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni İstihdamda Rekor: 1 Milyon 31 Bin Kişi

Ticaret Bakanı Bolat, son 1 yılda 1 milyon 31 bin yeni istihdam sağlandığını açıkladı.

10.12.2024 18:49
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son bir yılda ilave 1 milyon 31 bin yeni istihdamın sağlanmasının uygulanan politikaların olumlu sonuçlarından biri olduğunu belirterek, "Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı politika ve programımız kapsamında giderek sağlamlaşan makroekonomik göstergeler, düşmeye devam eden risk primimiz ve enflasyonla mücadelede sürdürdüğümüz kararlı mücadele sayesinde ekonomide ortaya çıkan güven ortamı güçlenerek devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin iş gücü verileri ile ekonomik göstergelerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Hükümet olarak uyguladıkları ekonomi programının üretim, ihracat, yatırım ve istihdam alanlarında sonuçlarını vermeye devam ettiğini belirterek, ülke ekonomisinin son 17 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürürken, ihracatın da yıllıklandırılmış bazda 2024 Kasım ayında 261,4 milyar dolara ulaştığının altını çizdi.

Bu yılın Ocak- Eylül döneminde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye 1,9 puanlık önemli bir katkıda bulunduğuna dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Son bir yılda ilave yaklaşık 1 milyon 31 bin yeni istihdamın sağlanması da uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizdeki işsizlik oranı da 2024 yılı Ekim ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Sonuçta 22 yılda toplam istihdam sayımız 21 milyon 354 bin kişiden 11 milyon 616 bin kişi artışla 32 milyon 970 bin kişiye yükseldi. Üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı politika ve programımız kapsamında giderek sağlamlaşan makroekonomik göstergeler, düşmeye devam eden risk primimiz ve enflasyonla mücadelede sürdürdüğümüz kararlı mücadele sayesinde ekonomide ortaya çıkan güven ortamı güçlenerek devam etmektedir. Bundan sonra da programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ederek, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ve istihdam ortamının pekişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni İstihdamda Rekor: 1 Milyon 31 Bin Kişi - Son Dakika

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