Gaziantep\'te 17 projenin toplu açılışı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Koleji'nde düzenlenen programda, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) destekleriyle hayata geçirilen 17 projenin toplu açılışı gerçekleştirildi. Programda, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak yeni projelerin de imza töreni yapıldı.

Üretim altyapısının güçlendirilmesinden dijital dönüşüme, kadın istihdamından sosyal kalkınmaya kadar geniş bir alanda etkisi bulunan projeler, Gaziantep'in rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor. Programda konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda üretim, yatırım, istihdam ve teknoloji alanlarında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısı, ihracat kapasitesi ve girişimcilik ekosistemiyle bu kalkınma sürecinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, İpekyolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla Gaziantep'te kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen 633 projeye bugüne kadar toplam 1,9 milyar lira destek sağlandığını ifade etti. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından uygulamaya alınan Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı (BOTAP) kapsamında 6 projeye 413 milyon lira kaynak aktarıldığını ve bu yatırımların ilin toparlanma sürecine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

17 proje ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sunacak

Toplu açılışı gerçekleştirilen projeler üretim kapasitesinin artırılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, kadınların ekonomik hayata katılımının güçlendirilmesi, sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve deprem sonrası toparlanma sürecinin hızlandırılması hedefleri doğrultusunda hayata geçirildi. Projeler arasında kadın kooperatiflerinin üretim altyapısını geliştiren yatırımlar, mesleki eğitim atölyeleri, laboratuvarlar, geçim kaynağı tesisleri, sosyal girişimcilik merkezleri ve yerel kalkınmayı destekleyen üretim tesisleri yer aldı.

Nurdağı'nda kadın üreticilere yeni destek

Programın öne çıkan yatırımlarından biri olan "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi" kapsamında depremde zarar gören kadın kooperatifine ait biber işleme tesisi yeniden faaliyete geçirildi. Proje çerçevesinde mevcut işleme hattının bakım ve onarımı tamamlanırken, yeni makine ve ekipman yatırımları gerçekleştirildi. Ayrıca kurutma ve depolama altyapısı güçlendirildi. Yatırımın, kadınların üretime yeniden katılımını desteklemesi ve bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden Nurdağı biberinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Dijital dönüşüm için güç birliği

Program kapsamında Gaziantep sanayisinin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen iş birliği protokolü Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sait Mesut Doğan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu ve Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak tarafından imzalandı. İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek çalışma kapsamında özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere imalat sanayisindeki firmaların dijital dönüşüm ihtiyaçları analiz edilecek ve işletmelere özel dönüşüm yol haritaları hazırlanacak. Söz konusu iş birliğiyle üniversite-sanayi entegrasyonunun güçlendirilmesi ve işletmelerin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Sosyal kalkınma alanında yeni adım

Törende ayrıca özel durumlu bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi amaçlayan yeni bir proje için de protokol imzalandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu tarafından imzalanan "Özel Durumlu Bireylerin Güvenli Yaşama Katılımının Desteklenmesi Projesi" ile bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve ailelere yönelik destek hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bölgesel kalkınmaya çok boyutlu katkı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeler üretim, istihdam, girişimcilik, dijital dönüşüm ve sosyal kapsayıcılık alanlarında Gaziantep'in kalkınma sürecine önemli katkılar sunuyor. Toplu açılış ve imza töreniyle birlikte, bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, kadın ve gençlerin ekonomik yaşama daha güçlü katılımının sağlanması, sanayide dijital dönüşümün hızlandırılması ve sosyal kalkınma alanındaki yatırımların güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Açılışı yapılan projeler

Program kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilen 17 proje hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştirilen projeler arasında Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar, Gıda Analiz Laboratuvarının Modernizasyonu Projesi, Nitelikli Teknik Personel ile Sürdürülebilir Yeşil Gelecek, İpekyolu Gaziantep Endüstriyel Sektörler Geçim Kaynağı Tesisi, İpekyolu Gaziantep Üreten Kadınlar Geçim Kaynağı Tesisi, İpekyolu Gaziantep Dijimalat Geçim Kaynağı Tesisi, İpekyolu Gaziantep Bilişim ve Sosyal Girişimcilik Merkezi, İpekyolu Araban Sarımsağı Geçim Kaynağı Tesisi, Şahinbey Sosyal Girişimcilik Merkezi, İpekyolu Gaziantep Dijital Tasarım ve Uygulama Sosyal Girişimcilik Merkezi, İpekyolu Gaziantep Seri-Butik Çikolata İşleme Geçim Kaynağı Tesisi, İpekyolu Gaziantep Baklava: Tatların Kardeşliği Geçim Kaynağı Tesisi, İpekyolu Gaziantep İş, Kariyer ve Sosyal Girişimcilik Merkezi, İpekyolu Oğuzeli Dijital Meslekler Sosyal Girişimcilik Merkezi, İpekyolu Nurdağı Dikiş Nakış Atölyeleri Geçim Kaynağı Tesisi, İpekyolu Gaziantep Spor Malzemeleri Üretimi Geçim Kaynağı Merkezi ve İpekyolu Gaziantep İş Atölyeleri Geçim Kaynağı Tesisi yer aldı. - GAZİANTEP