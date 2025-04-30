Yeni Kalp Kapağı Tedavi Yöntemleri - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Kalp Kapağı Tedavi Yöntemleri

Yeni Kalp Kapağı Tedavi Yöntemleri

Perkütan kapak onarımları, kalp kapağı rahatsızlıklarına konforlu ve etkili bir çözüm sunuyor.

30.04.2025 11:23
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Bayındır Söğütözü Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Diker, kalp kapağı ameliyatlarına alternatif getiren perkütan mitral ve triküspit kapak onarımlarının, hastalara konforlu ve etkili bir çözüm sunduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kalp hastalıklarının tedavisinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Kalp kapak hastalıklarının tedavisinde başvurulan perkütan mitral ve triküspit kapak onarımları ise girişimsel kardiyolojide yeni ve önemli gelişmelerden biri olarak gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erdem Diker, "kalp kapağında kaçak" olarak değerlendirilen kalp kapağı rahatsızlıklarının tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığına değindi.

Kalp kapak yetmezliğinin oluşum sürecinden bahseden Diker, "Vücudumuzda dört kalp kapağı var. Bunlardan özellikle kalbin sol tarafında yer alan mitral kapak ile sağ tarafında yer alan triküspit kapak, kalpteki kanın doğru yönde akmasını sağlar. Kalp kasıldığında kapaklar açılır, kan geçer. Sonrasında kapanarak kanın geri dönmesini engellerler. Bu sistem, dolaşımın sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynar. Kalp kapaklarının fonksiyonunu kaybetmesi, yani yeterince kapanmaması durumunda kapak yetmezlikleri ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Diker, kapakta kaçak olmasının kalbin daha fazla ve hızlı çalışmasına yol açtığını ve bu nedenle daha güçlü çalışmaya ihtiyaç duyduğunu, bu durumun hastada çarpıntı, nefes darlığı, bacaklarda ve ayaklarda ödem şikayetlerine neden olduğunu aktardı.

Kalp kapak hastalıklarında erken tanı ve doğru tedavinin hayati önem taşıdığını, ekokardiyografi ile konulan tanı sırasında kapaklardaki sorunun varlığı ve ciddiyetinin belirlenebildiğini kaydeden Diker, "Her kapak yetmezliği cerrahi müdahale gerektirmeyebilir, hafif vakalar izlenerek takip edilir. Ancak bazı ciddi vakalarda mekanik bir sorun söz konusudur ve ilaç tedavisi yetersiz kalır. Burada, hekimin tanıyı doğru koyması ve tedavi planını doğru planlaması oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Hasta genellikle 1-2 gün içinde taburcu ediliyor"

Prof. Dr. Erdem Diker, ilaçla tedavi edilemeyen ve müdahale gerektiren durumlarda 10-15 yıl öncesine kadar kalp kapak ameliyatlarına başvurulduğunu, son yıllarda ameliyata alternatif geliştirilen perkütan mitral ve triküspit kapak onarımlarının, bu alanda güncel ve etkili bir gelişme olduğunu vurguladı.

Bu tedavi yönteminin, hastalara birçok avantaj sağladığına işaret eden Diker, şunları kaydetti:

"Mitral ve triküspit kapak onarımları, kaçaklarda hastalara konforlu ve etkili bir çözüm sunuyor. Kasık damarından girilerek gerçekleştirilen bu minimal küçük kesi işlemiyle, kalbin açılmasına gerek kalmadan kapaklardaki kaçak büyük oranda gideriliyor. Kasıktaki bir damar yoluyla kalbe ulaşıyor, ardından kaçağın olduğu mitral ya da triküspit kapakta perkütan, yani dışarıdan onarım gerçekleştiriyoruz. Kapakların yaprakçıkları arasına milimetrik bir klip yerleştirerek kaçağın olduğu bölgeyi kapatıyoruz. Bu yöntemle kan kaçağı büyük oranda azalıyor. İşlem yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor, hasta genellikle 1-2 gün içinde taburcu ediliyor."

Kaynak: AA

Söğütözü, Ekonomi, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Kalp Kapağı Tedavi Yöntemleri - Son Dakika

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