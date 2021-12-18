Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün öğlen saatlerinde "14.30'da buluşalım" paylaşımıyla milyonların heyecanına heyecan katmıştı. Saatin 14.30'u göstermesiyle merakla beklenen paylaşımı yapan TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu servis etti.
Yerli otomobilin yeni logosu şöyle:
Ancak yerli otomobilin yeni logosu tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kişi sosyal medyada yeni logoyu eleştiri yağmuruna tuttu. Yeni logoyu eleştirenler eski logonun daha iyi olduğunu öne sürdü.
Yeni logoya ilişkin eleştirilerden bazıları şöyle:
Son Dakika › Ekonomi › Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta - Son Dakika Ekonomi